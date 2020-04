Sin fideicomiso, habrá plan de inversión: INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura acordaron que ante la extinción del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (Fideinah), habrá un plan anual de inversión y obra pública.

La Secretaría de Cultura informó que Fideinah entraría en proceso de extinción una vez que concluya sus nueve proyectos adquiridos.

Los proyectos del Fideinah son la adquisición, por vía de compra-venta, de cinco predios ubicados en Tlaxcala, Colima y Chiapas; la expropiación de un predio de la comunidad de Santa Cruz Xoxocotlán, en la Zona Arqueológica Monte Albán; así como la realización de tres proyectos de mantenimiento y conservación en el Museo Nacional de Antropología, el Parque Museo La Venta, y el denominado “Dignificación de Módulos de servicios para Atención de Visitantes y Usuarios en Zonas Arqueológicas y Acciones de Mejoramiento Básico de Instalaciones en Monumentos Históricos y Museos”.

“Se van respetar todos los proyectos que están en curso. La mayoría se cumplirán este año, aunque hay procesos que llevan su tiempo, como la escrituración de predios que no son tan inmediatos y eso supone que la compra-venta puede llevar algún tiempo, pero el que llevará más tiempo es el de la expropiación, que probablemente se concluya en 2021, después de eso comenzaría la extinción del fideicomiso”, dijo en entrevista Diego Prieto, director del INAH.

En el caso del proyecto del Museo de Antropología, dijo que no se trataba de la impermeabilización: “Eso ya se terminó. Con el recurso se da mantenimiento e impermeabiliza el estanque y se hace la adecuación para que el museo pueda albergar el Archivo Nacional de Arqueología”.

Para los compromisos, Fideinah tiene 101 millones 985 mil pesos comprometidos, pero su extinción, sostuvo Prieto, no representa grandes cantidades. “El presupuesto anual del Instituto es del orden de 5 mil millones de pesos, el del fideicomiso es importante pero no significa un recurso que sea de magnitud sobresaliente. Pediremos más recursos, pero somos conscientes de que el INAH no es lo único y sabemos que la situación no es la más promisoria”.

Ayer en su conferencia, el Presidente dijo que ordenó apoyar a los trabajadores de museos y zonas arqueológicas del INAH. Al respecto, Prieto explicó que son 250 trabajadores contratados por Capítulo 3000 (honorarios).

“Tenían contratos precarios, ya se les dio contrato laboral en forma y esa medida así se quedará”.

Con respecto a la reconstrucción, el director del INAH enfatizó que es un tema prioritario, por lo que hasta el momento han entregado mil 61 inmuebles arqueológicos e históricos afectados por los sismos de 2017.

“No se modifica la fecha de entrega de todos los bienes, que es 2021. Se continúa con los trabajos de reconstrucción con los protocolos de sana distancia. De hecho, en la últimas semanas ha habido entrega, sin concentración de personas, de cuatro templos en Oaxaca y Guerrero”.