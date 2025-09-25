Más Información

Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro

Tribunal salva a José Luis Abarca exalcalde de Iguala; frena ejecución de sentencia de 92 años por secuestro

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

Niegan copia de orden de aprehensión a contralmirante Fernando Farías, acusado de liderar red de huachicol; continúa prófugo

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Diputados van por cobrar impuestos también a electrolitos orales; secretario de Hacienda les da el visto bueno

Diputados van por cobrar impuestos también a electrolitos orales; secretario de Hacienda les da el visto bueno

Ricardo Salinas responde a Sheinbaum tras señalamientos; cuestiona caso de Hernán Bermúdez

Ricardo Salinas responde a Sheinbaum tras señalamientos; cuestiona caso de Hernán Bermúdez

Padres y alumnos realizan concentración pacífica en CCH Sur; exigen seguridad tras asesinato de estudiante

Padres y alumnos realizan concentración pacífica en CCH Sur; exigen seguridad tras asesinato de estudiante

Desalojan a alumnos de Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de artefacto explosivo; clases se mantienen suspendidas

Desalojan a alumnos de Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de artefacto explosivo; clases se mantienen suspendidas

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

Lo que sabemos del caso de Paloma Nicole, joven de 14 años que murió tras una cirugía estética en Durango

A “Cultura se le regresan como 2 mil millones de pesos” para su presupuesto de 2026, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de ayer: “La idea es que lo que salga del Poder Judicial y de otros organismos autónomos pueda ser reorientado, una parte a Educación, particularmente a la Universidad de Guadalajara, por alguna razón quedó bajo su presupuesto y hay que recuperarlo; Ciencia, algo para agricultura y Cultura. También a Cultura se le regresan como 2 mil millones de pesos”, señaló.

Y es que en la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 para Cultura se planteaba una reducción a la Secretaría de Cultura de mil 984 millones 107 mil 853 pesos con respecto a 2025.

Los principales recortes serían para el INAH, que pasaría de 5 mil 901 millones a 4 mil 613 millones; e INBAL, que pasaría de 4 mil 886 millones a 3 mil 943 millones.

De proceder esta reorientación, en 2026 el presupuesto de Cultura sería muy semejante al de este año, pero sin contar la inflación estimada en 4.2%, lo que significaría igual un decremento y no un incremento real.

Aunque no dio cuenta de cuáles serían los recursos reorientados a Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el PPEF 2026 le otorga más de 34 mil 860 millones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses