En medio de las tradiciones de Semana Santa de 2026, el ingenio de los usuarios en redes sociales también se hace presente.

Este Semana Santa, decenas de internautas han recurrido al humor para compartir situaciones cotidianas y las clásicas reflexiones de la temporada, convirtiendo los memes en protagonistas inesperados de la conversación en redes sociales.

Desde bromas sobre el descanso hasta referencias a las costumbres más conocidas de la fecha, aquí te presentamos una selección de los mejores memes de la temporada.

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Jenaro Villamil se vuelve blanco de memes

Lo que inició como una aclaración oficial por parte de Infodemia, la plataforma de verificación del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) dirigida por Jenaro Villamil, terminó en una rectificación pública tras confirmarse que la fotografía de una mujer asoleándose en las inmediaciones de Palacio Nacional no era un montaje, como se había asegurado inicialmente.

La polémica surgió cuando circuló en redes sociales la imagen de una mujer sobre un balcón con vista directa a la Plaza de la Constitución. Ante la viralidad de la foto, la cuenta oficial de Infodemia emitió un mensaje calificando la imagen como "falsa", sugiriendo que se trataba de una manipulación digital para generar una narrativa de descuido o falta de seguridad en el recinto histórico.

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Sin embargo, la verificación resultó ser apresurada. Usuarios de redes sociales y transeúntes del Centro Histórico pronto aportaron pruebas de que el evento fue real y ocurrió en los balcones de Palacio Nacional.

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Lo que comenzó como un señalamiento puntual rápidamente escaló en redes sociales, donde usuarios no dejaron pasar el momento y respondieron con una avalancha de cartones y memes, protagonizados por Jenaro Villamil, titular del SPR.

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cdm