Los estudios de grabación C, D y AM de Radio Educación sufrieron severas inundaciones tras la tormenta que cayó la tarde de este jueves en la CDMX.

El techo de plafón del acceso a los estudios se convirtió en una cascada y fue tan intenso el chorro de agua que, al menos, dos metros cuadrados de plafón se vinieron abajo.

En los videos que circulan en redes sociales, se puede observar cómo personal de limpieza y trabajadores de la emisora tratan de barrer el agua, pero resulta imposible sacar la cantidad que se filtró a los estudios de grabación, así como al almacén.

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En un primer video se ve como los intentos de recolectar el agua en dos cubetas resultó infructuoso. El chorro era tan intenso que en unos minutos tres plafones cayeron y el agua no paraba de entrar.

En una segunda grabación se aprecia como el mismo personal de limpieza sigue jalando el agua del pasillo; incluso se muestran a otros trabajadores intentando recoger los plafones caídos y destruidos, o intentando resolver la situación.

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Durante los primeros días de febrero de este año, trabajadores mantuvieron por varios días una protesta en la que denunciaron las malas condiciones laborales, equipos técnicos obsoletos, falta de presupuesto y falta de mantenimiento del lugar ubicado en la Colonia Del Valle.

Ante la protesta que llegó a las oficinas principales de la Secretaría de Cultura federal donde los trabajadores acusaban que Radio Educación vivía una “grave situación”, la directora de la radiodifusora aseguró que el presupuesto anual a la emisora era suficiente y sentenció que “nunca ha habido una directora más presente”.

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