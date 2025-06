“Fue siempre libre y valiente”, escribió el periodista y escritor León Krauze al anunciar en X la muerte de su madre, la ensayista, escritora e internacionalista Isabel Turrent. En ese texto breve pero amoroso y profundo, el columnista de EL UNIVERSAL aseguró que su madre “Vivió en sus propios términos, a su propio ritmo y defendiendo principios no negociables. Haciendo honor a su espíritu veracruzano, fue alegre y apasionada.”

La escritora y ensayista mexicana murió ayer, 18 de junio. Tenía 78 años y una larga trayectoria intelectual. Estudió Historia del Arte en la UIA, Ciencia Política en El Colegio de México, y Relaciones Internacionales en Oxford, Inglaterra. Antes de dedicarse a escribir ensayos y artículos, fue profesora-investigadora en El Colegio de México, donde formó a varias generaciones de alumnos.

Colaboradora de las revistas Vuelta y Letras libres y del diario Reforma, Isabel Turrent fue despedida por su primogénito, el analista político León Krauze, quien así la describió: “Erudita absoluta: no leía libros sino bibliotecas. Defensora de la libertad, la literatura y el conocimiento. Fue una madre y una abuela amorosa, llena de imaginación y calidez. Tenía —eso sí— el gran defecto de ser americanista hasta el tuétano, como mi abuelo, con el que ahora la imagino... La voy a extrañar enormemente.”

En ese mensaje que Krauze inició con la frase: “Hoy murió mi madre, @IsabelTurrent.”, León aseguró: “Dicen quienes han pasado por este dolor que no hay palabras. Descubro que tienen razón. No hay palabras.” León y Daniel, también escritor, son los hijos que Isabel Turrent procreó con el historiador Enrique Krauze.

Isabel Turrent fue autora de un gran número de ensayos sobre varios asuntos internacionales, entre ellos la Unión Soviética y América Latina. Una voz crítica en temas como democracia, autoritarismo, derechos humanos y la política exterior de México. También publicó la novela La aguja de luz, de la que dijo “no es un homenaje sino la búsqueda de una identidad perdida”, en una entrevista en Mallorca, ciudad de donde provenía su bisabuela Francisca Miró, eje de esa novela en la que abordó la vida de los judíos secretos y perseguidos.

Enrique Krauze, a través de X, despidió a Turrent y recordó el texto “La ventana al mundo de Isabel Turrent”, que publicó en 2017, con motivo de los 70 años de la internacionalista. Allí destacó la labor de Turrent para reflexionar sobre México. “En esa apertura al mundo, creo que la labor de Isabel —discreta, informada, inteligente, clara, equilibrada— ha sido ejemplar”.

Celebraba allí su pluma crítica, su atención apasionada y mordaz, sobre todo contra la injusticia, la corrupción, la demagogia. “Detesta la fama vacía, la simulación intelectual, la mentira”. Cerró su texto señalando que “la conciencia mexicana sobre el mundo exterior sería otra, más limitada y pobre, sin la obra de Isabel Turrent”. Y agradeció que, a lo largo de tres décadas, “fue mi primera lectora, mi consejera, mi crítica”.

Escritores, amigos, lectores e instituciones lamentaron la muerte de la escritora y pensadora que durante más de 50 años se dedicó a “leer el mundo para México”.

Isabel Turrent, quien recibió el Premio Jerusalem 2010, no publicó el pasado domingo su columna, como lo hacía desde 1994. Esa noche, a través de X, un lector le escribió expresando su extrañeza por no encontrar su columna. Ella atendió el mensaje y le respondió: “Se me olvidó avisar a mis lectores que tomé 2 meses de vacaciones. Gracias de nuevo y aquí nos encontramos pronto. Un abrazo. Isabel Turrent”.