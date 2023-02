Regresa la Feria del Libro de Minería al formato presencial y con mil 192 actividades

La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería regresará en su edición número 44 al formato presencial, tras dos años que se mantuvo en formato virtual y con apenas unas cien actividades en línea. La Feria regresará del 23 de febrero al 6 de marzo, teniendo como Invitado de Honor al estado de Guanajuato y con un programa que incluye mil 192 actividades y con más de 2 mil escritores y artistas participantes.

“Esta es una clara señal de un año de recuperación para la industria. Tras dos años de una pandemia que nos sacudió a todos y que golpeó fuertemente a la industria editorial”, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, quien apuntó que los editores mexicanos hacen una contribución muy significativa a la vida cultural y a la educación por medio de sus publicaciones que ayudan a educar y preparar a los niños y jóvenes.

“Estamos convencidos de que el libro y la lectura son verdaderos motores que nos deben ayudar a detonar el desarrollo cultural, educativo y económico de nuestro país. Por ello, el libro y la lectura requieren de políticas públicas adecuadas, como por ejemplo corregir la tasa cero al libro y la aprobación de la nueva Ley de Fomento para Lectura y el Libro, que está a discusión actualmente en la cámara de Diputados”, afirmó durante la presentación de la FIL Minería que fue encabezada por su director Fernando Macotela.

Fue el director de la FIL quien aseguró que las dos ediciones virtuales fueron muy interesantes y tuvieron un millón 400 impactos en 2021 y un millón 800 mil impactos en 2022; sin embargo, regresan al formato presencial con mucho entusiasmo. Dijo que creían que solo lograrían conformar un programa con 500 actividades, pero no fue así, “hemos llegado a mil 192 actividades. Se ve al entusiasmo de los editores y es natural porque ellos van tomándole el pulso al mercado”.

Además, destacó los 2 mil participantes que estarán presentes a lo largo de los doce días de feria, así también señaló que de las mil 192 actividades, La UNAM organiza 316 actividades, que representan el 37%; también afirmó que 889 serán presentaciones editoriales, 154 serán charlas y conferencias, 147 lecturas y recitales. Habrá 39 talleres para niños, adolescentes y adultos, 27 mesas redondas, 46 Presentaciones artísticas.

Fernando Macotela aseguró que este año tienen programados diez ciclos de diferentes temas, entre los que destaca la edición 16 años del ciclo de divulgación científica. Otro de los programas que mantienen son sus tradicionales Efemérides, que este año están dedicados a conmemorar a escritores y creadores como Álvaro Mutis, Ricardo Garibay, Rubén Bonifaz Nuño, Dólares Castro, Raquel Tibol, Ítalo Calvino, Wisława Szymborska, Nadine Gordimer y Norman Mailer, entre otros.

Adriana Camarena Obeso, directora general del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, presentó el programa “Guanajuato. Escrito con grandeza”, recordó que en 2012 también fueron el Invitado de Honor y están contentos de mantener una estrategia de “más mundo en Guanajuato y más Guanajuato en el mundo”, que quiere mostrar su patrimonio artístico y cultural.

Afirmó que durante los doce días de la feria tendrán un pabellón con diversidad del estado y la presencia de 17 universidades públicas y privadas, además del Fondo Editorial Guanajuato con Ediciones La Rana. Han organizado 70 actividades, de las cuales serán 62 presentaciones editoriales en las que participarán 150 autores y creadores.

En la presentación de la FIL Minería 44, estuvo presente la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien señaló: “Hoy México necesita una revolución y la revolución debe ser de conciencias, debe ser una revolución de tener una nueva educación, una revolución de ideas, una revolución donde precisamente este tipo de eventos, que es de los más grandes de nuestro país, debemos llevarlo a cada rincón de los hogares de la ciudad de México, y en este caso llevarlo también a cada rincón de la República Mexicana”.

Dijo que es necesario educarnos, es necesario leer, es necesario tener conocimiento, es necesario documentarnos. “Un país preparado no puede ser engañado por absolutamente nadie, y me refiero a gobiernos, me refiero a las grandes empresas que a veces no brindan los servicios o los productos que los mexicanos necesitamos”.

