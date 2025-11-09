Más Información

Las coreografías de Raúl Tamez, Daniel Luis y Miranda García fueron las ganadoras del , cuya ceremonia se llevó a cabo este pasado 8 de noviembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

En esta edición, la XLII, del Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL–UAM, Tamez obtuvo el reconocimiento en la categoría Trayectoria Consolidada por “Flores negras para Violeta”; Luis fue premiado en Trayectoria en Consolidación por “El ruido de las cosas al romperse”, y García en Trayectoria Emergente por “Prity guoman”.

También fueron premiadas las mejores interpretaciones: Dara Vera, por El rancho”, de Gabriela Medina, y Pamela Grimaldo, por “Flores negras para Violeta”. Mientras que el galardón a Mejor Iluminación fue para Esaú Corona, y el de Mejor Música Original para Jesús González Báez (HunoHuno), ambos por El ruido de las cosas al romperse”.

Según el boletín oficial, la función de finalistas registró un aforo total y destacó la participación de artistas de 13 estados del país, además de la voluntad de reconocer a distintas generaciones de creadores.

El concurso, organizado por la Coordinación Nacional de Danza del INBAL y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se celebra desde 1980 y es considerado uno de los certámenes más importantes de la danza contemporánea en México.

