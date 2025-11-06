El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025, XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, se dirige a la Gran Final este 8 de noviembre, a las 19:00 horas, tras las dos primeras jornadas de eliminación que se llevaron a cabo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Entre las obras que han participado del 3 al 6 de noviembre están: “Panóptico”, de Mijail Rojas, “Danza Tumbada”, de Dani Rodríguez, “ANTISOCIALES”, de Geo Aburto y “Flores negras para Violeta”, de Raúl Tamez.

💃 Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga”



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de @danzaINBAL, te invita a la Final del Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga”, XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL–UAM.



Para la competencia hay 27 coreografías de trece estados (Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Yucatán, entre otros). Además, tiene tres categorías que son prueba de una voluntad de integrar artistas de diversas generaciones:

A) Trayectoria Consolidada, para artistas con una carrera de muchos años; B) Trayectoria en Consolidación, más cercano a las propuestas experimentales e interdisciplinarias; C) Trayectoria Emergente, proyectos arriesgados de artistas jóvenes.

La Gran Final será en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

