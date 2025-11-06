Más Información

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

David Faitelson se equivoca sobre operativo en CDMX y recibe respuesta de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega

VIDEO Vestidos de blanco, decenas de personas marchan de forma pacífica en Morelia tras asesinato de Carlos Manzo

Tras más de 8 horas de bloqueos en carretera México-Toluca por la desaparición de personas, familiares de víctimas liberan la vialidad

El , XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, se dirige a la Gran Final este 8 de noviembre, a las 19:00 horas, tras las dos primeras jornadas de eliminación que se llevaron a cabo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Entre las obras que han participado del 3 al 6 de noviembre están: “Panóptico”, de Mijail Rojas, “Danza Tumbada”, de Dani Rodríguez, “ANTISOCIALES”, de Geo Aburto y “Flores negras para Violeta”, de Raúl Tamez.

Para la competencia hay 27 coreografías de trece estados (Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Yucatán, entre otros). Además, tiene tres categorías que son prueba de una voluntad de integrar artistas de diversas generaciones:

A) Trayectoria Consolidada, para artistas con una carrera de muchos años; B) Trayectoria en Consolidación, más cercano a las propuestas experimentales e interdisciplinarias; C) Trayectoria Emergente, proyectos arriesgados de artistas jóvenes.

La será en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

