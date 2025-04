“Estamos de luto”, dice la artista Magali Lara (Ciudad de México, 1956) cuando habla de los nuevos murales que hizo especialmente para su retrospectiva en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

Cinco décadas en espiral es un viaje que recorre de atrás para adelante su producción artística, partiendo de sus creaciones más recientes que son “Estiro los dedos” y “La piel son nubarrones negros”, murales de carbón —elegido por “su fuerza primigenia—, con títulos inspirados, como acostumbra, en la literatura, que en este caso son versos del Nobel Jon Fosse y con los que aborda el presente pesimista.

“Se ve como una especie de fantasma que aprisiona la obra, de una u otra forma, y el negro tiene que ver con nuestros tiempos, es una época de futuros inciertos”, dice la artista que ve presente en estos murales temas como los desaparecidos de Teuchitlán, Jalisco, así como la incertidumbre a la que se enfrentan nuevas generaciones.

La exposición retrospectiva de Magali Lara se inauguró el pasado sábado en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC). (07/04/2025) Foto: Fernanda Rojas | El Universal

“Yo creo que el arte que uno hace tiene que ver con el momento presente, aunque uno le esté dando la espalda aparece de una u otra forma. Para mí es terrible esta sensación apocalíptica que te paraliza y no te deja hacer nada y eso está en la oscuridad. Qué difícil es ser joven actualmente, cuántos jóvenes, muchachas y niños desaparecen. Hay un dolor muy grande, uno que no sólo es mío, yo creo que todos lo tenemos. Necesitamos un reconocimiento por parte del Estado que diga ‘sí, estamos todos de luto’”, declara Lara, quien el año pasado recibió la Medalla Bellas Artes.

Pero Magali Lara también ve en la abrumadora oscuridad la posibilidad de la acción, así como un lugar donde se pueden encontrar respuestas y soluciones. Un ejemplo, dice, son las madres buscadoras, que en su momento más oscuro decidieron salir a buscar a sus seres queridos. “Eso habla de un amor muy fuerte y una decisión política muy importante. Desde esa oscuridad tenemos que empezar a ver cómo podemos construir con más luz”, agrega la artista mexicana.

Podría considerarse que esa luz está presente en la muestra y trayectoria de Lara. Según los curadores, Virginia Roy y Cuauhtémoc Médina, en la exposición que incluye sus primeros dibujos de los años 70, su arte feminista y sus colaboraciones de libros de artista, se podrá ver “una combinación de sutileza y humor”.

“Yo creo que el humor te hace encontrar otro espacio y entender la fragilidad, reír es muy vital y reírse de uno mismo más de uno mismo todavía más. Para mí el humor es importante en la medida que revitaliza cualquier discurso”, afirma la creadora.

Para Magali Lara, a final de cuentas, esta exposición es una celebración a su carrera, donde no sólo se destaca el arte que hizo de joven, sino se presta atención a su trabajo actual:

“Empecé a los 18 y tengo 68, ¡uy, me ha pasado de todo! Creo que recuperar en el trabajo una posibilidad de riesgo, investigación y de no tener prejuicios por las formas es algo que tuve desde joven, es donde estoy ahora y es algo que he podido cultivar. Lo joven tiene una parte vibrante y la madurez tiene una profundidad más serena”.

La creadora, gestora y maestra, agrega: “Me gusta mi trabajo, por fortuna, no todos los artistas tienen esta sensación. No tengo unas piezas favoritas, pero sí tengo una selección de obras que mi hijo ha ido eligiendo y que son para él y muchas de esas son las mejores”, dice Lara cuando se le pregunta si tiene alguna obra favorita.

Cinco décadas en espiral se inauguró el pasado sábado en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Además del folio que acostumbra publicar el recinto en cada exposición, en octubre se publicará un libro antológico, editado por una de las galerías con las que Magali Lara trabaja.