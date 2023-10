La avaricia, el egoísmo y la relación del ser humano con la naturaleza: "temas oscuros, desmenuzados para todo público", son explorados en "PACKRAT", obra de títeres llevada a escena por la compañía estadounidense Concrete Temple Theatre, que se inspira en "Watership Down", novela Richard Adams, cuya adaptación cinematográfica homónima es muy conocida.

Mientras que los protagonistas de "Watership Down" son conejos, esta versión se centra en una especie de rata del desierto de Sagebrush que "acumula para construir su nido", explica Carlo Adinolfi, diseñador y creador de las marionetas y escenarios de la obra, quien ve una relación estrecha entre los seres humanos y un tipo de rata que tiene el gusto de acumular objetos, paralelismos que explican por qué en esta adaptación se eligió un animal diferente: "A los humanos nos gusta estar rodeados de cosas", continúa.

Adinolfi vio a este tipo de rata, por primera vez, durante una residencia que hizo en el desierto. Era tan pequeña y su único objeto era recolectar cosas, cuenta, que no podía dejar de ver sus intentos y su astucia para hacerse con los artículos de la gente: "Siempre ví que quería entrar a la casa".

Esa primera revelación sucedió hace cinco o seis años, quizá, antes de la pandemia y dio lugar a la escritura de un guion inicial y la creación de un par de marionetas: "Así se fue desarrollando toda la idea. Las marionetas fueron adaptadas a este argumento y en este proceso colaborativo, quienes trabajaron en la obra y, por consecuencia, los elementos incluidos en ésta, abonaron al resultado final".

Además de los títeres, en "PACKRAT" se proyectan animaciones que, detalla Adinolfi, surgieron primero como dibujos, hechos a mano, de los personajes de la pieza para después ser digitalizados: "Todo parte de un resumen breve del argumento. Es como una coreografía, a la que se le van añadiendo y quitando movimientos o diferentes estilos de baile. Me gusta mucho utilizar esta alegoría para explicar la pieza."

Se trata de una puesta en escena de la compañía estadounidense Concrete Temple Theatre. Foto: Stefan Hagen, cortesía

A nivel estético, algunas de las principales influencias de "PACKRAT" provienen de los artesanos de Sudáfrica, "con un estilo robusto, un poco rudimentario", así como de ciertas óperas en las que ha visto que también se proyectan animaciones hechas por el propio director.

Adinolfi menciona que uno de los temas más importantes de la obra es que los animales son presas de la fuerza abstracta de la humanidad, con quien no tienen comunicación porque está fuera de su alcance: "La comunicación puede ser sólo entre animales y esto, a lo mucho, porque hay animales que no se comunican entre ellos. Pero el centro es que no pueden controlar lo que hagan los seres humanos".

Al principio de la obra, una persona está fumando un cigarro en el bosque y provoca un incendio. Los animales se ven obligados a desplazarse y buscar un lugar donde no haya seres humanos. Pero es una misión difícil. Este hecho detonador hace que el argumento atraviese temas como el poder en las diferentes sociedades: en la de las ratas, por ejemplo, o la de los animales del desierto.

"En algunos casos se raya en temas ya fascistas. Hay animales que entregan todo ese poder a los seres humanos; es una idea abstracta sobre lo fácil que es darle este poder a los humanos, quienes representan otro poder aún más abstracto. Lo relaciono mucho con las divinidades que han existido por siempre en la humanidad. Por ejemplo, las griegas, que hacían lo que querían y el ser humano era, de alguna forma, su presa. Esta es la fábula que representan los animales".

Por último, explica que la reflexión más recurrente está alrededor de la interconexión que tienen los seres vivos: "Somos responsables de cuidar esta conexión que tenemos por el simple hecho de estar vivos en este mundo. Quiero que la gente que vea la obra piense en su responsabilidad, a nivel individual, de apoyar la estructura que nos sostiene a todos".

La obra se puede ver hoy en el Teatro Cervantes de Guanajuato, a las 17:00 horas, como parte de la programación del Festival Internacional Cervantino.

