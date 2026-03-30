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La fue nombrada nueva Coordinadora Nacional de Literatura, en sustitución de , quien hace un mes dejó el cargo para encabezar la Dirección de Materiales Educativos de la SEP.

El nombramiento se dio a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (), a través de un comunicado.

Lee también: ¿Quién es Nadia López García, la nueva coordinadora nacional de Literatura?

“Este nombramiento buscará fortalecer el trabajo de la Coordinación a partir de la descentralización de las actividades literarias, la formación de nuevos públicos lectores, apoyo en la difusión de autores y autoras, impulso a la escritura creativa y la crítica literaria, así como la continua difusión creadores y creadoras en lenguas originarias y afromexicanos y afromexicanas, entre otros ejes de trabajo”, se puede leer en la tarjeta informativa.

Minerva Reynosa Álvarez (Monterrey, Nuevo León) es gestora cultural, poeta e investigadora mexicana con más de veinte años de experiencia en curaduría, gestión de proyectos literarios y coordinación de actividades interdisciplinarias en torno a la poesía, el arte contemporáneo y la experimentación literaria.

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melc

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