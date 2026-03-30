La poeta y gestora cultural Minerva Reynosa Álvarez fue nombrada nueva Coordinadora Nacional de Literatura, en sustitución de Nadia López, quien hace un mes dejó el cargo para encabezar la Dirección de Materiales Educativos de la SEP.

El nombramiento se dio a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de un comunicado.

Lee también: ¿Quién es Nadia López García, la nueva coordinadora nacional de Literatura?

“Este nombramiento buscará fortalecer el trabajo de la Coordinación a partir de la descentralización de las actividades literarias, la formación de nuevos públicos lectores, apoyo en la difusión de autores y autoras, impulso a la escritura creativa y la crítica literaria, así como la continua difusión creadores y creadoras en lenguas originarias y afromexicanos y afromexicanas, entre otros ejes de trabajo”, se puede leer en la tarjeta informativa.

Minerva Reynosa Álvarez (Monterrey, Nuevo León) es gestora cultural, poeta e investigadora mexicana con más de veinte años de experiencia en curaduría, gestión de proyectos literarios y coordinación de actividades interdisciplinarias en torno a la poesía, el arte contemporáneo y la experimentación literaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc