La compañía mexicana Los Colochos Teatro, reconocida por sus versiones de las obras de William Shakespeare en el contexto mexicano, presenta “Nacahue: Ramón y Hortensia”, la versión de “Romeo y Julieta”, que dirige Juan Carrillo, con textos de Marco Vidal.

La obra, cuenta el actor Mario Eduardo D’León, quien da vida al personaje de Ramón, se sitúa en un contexto indígena mexicano: “En este caso, Ramón es un indígena cora que vive en su comunidad. Estamos hablando de que estas comunidades son bastante herméticas entre ellas. Y Ramón es un indígena cora que se encuentra celebrando un ritual que se realiza en Semana Santa, y durante el que se encuentra a Hortensia, una indígena huichola que huye de su comunidad por violencia familiar. Ambos se encuentran y no hablan el mismo idioma. Ahí es donde nosotros le damos una vuelta de tuercas a nuestra versión. En el texto original tienes unos Capuletos y unos Montescos que tienen un odio añejo; en este caso, tienes a dos comunidades que tienen un miedo añejo. ¿Y por qué temen? Porque hablan distintos idiomas y no se entienden. Aquí estos indígenas se matan por miedo y no por odio”.

Una de las diferencias mayores que hay entre la versión de Los Colochos y la original, dice D’León, es que no se trata de personajes jóvenes: “En el caso del original estos dos jóvenes son arrebatados por su misma condición de edad. En este caso nuestra versión mantiene a dos adultos que se encuentran, que rebasan una barrera de incomunicación y empiezan a entenderse a partir de otras maneras que no tienen que ver con la verbalidad. En ese sentido planteamos a dos adultos que se enamoran de primera instancia y que después se procuran, se protegen y por eso se quedan juntos”.

Entonces, la compañía decidió investigar acerca del fenómeno de la comunicación no verbal. “En ese sentido planteamos que los personajes que son coras hablan en lengua cora, en lengua nayeri, y los indígenas que son huicholes hablan en español. A partir de ahí, hicimos la traducción de nuestro texto a la lengua cora, y en escena hablamos en cora. No tenemos subtítulos”.

“El público también vive este mismo fenómeno de no entender las cosas a partir de las palabras, sino a partir de otros lugares mucho más activos. En ese sentido, el aprender toda la obra en lengua cora es uno de los más grandes retos en esta versión”.

La experiencia, continúa el actor, se vuelve divertida, nueva y gozosa porque “todo el mundo conoce la historia de Romeo y Julieta; todo el mundo sabe qué es lo que va a pasar. Desde que uno entra al teatro, se sabe que los dos se van a morir. Nadie va a contarle al espectador de qué trata. Pero que vivas, que disfrutes, que grites y te sorprendas cuando las cosas van sucediendo, lo hace completamente gozoso y disfrutable”.

Destaca y concluye que la universalidad, la vigencia y la esencia de los textos shakespearianos radica justamente en el rescate de ciertos tópicos sobre la condición humana que son vigentes, universales, actuales y vivos.

La traducción al náayeri es de Edisa Altamirano. El elenco está conformado por Mario Eduardo D’León, Sonia Couoh, Marco Vidal, Erandeni Durán, Ulises Martínez y Yadira Pérez.

“Nacahue: Ramón y Hortensia” se presentará en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque este sábados a las 19:00 horas y mañana domingo a las 18:00 horas.