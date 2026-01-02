Enric Mestre, considerado un “referente internacional” de la cerámica contemporánea, ha fallecido a los 89 años, según ha informado en redes sociales el Ayuntamiento de Alboraya, su localidad natal.

Durante su vida, Mestre, nacido el 16 de marzo de 1936 en la localidad valenciana, expuso su obra en países de Europa y Asia, un trabajo marcado “por la geometría y el diálogo entre materia, luz y espacio”, según detalla el consistorio, que conserva una “estrecha huella” del legado del artista en el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, la Plaza Tomás y Valiente, la rotonda de acceso a Port Saplaya y en La Patacona.

La última aparición pública de Mestre fue en noviembre, como premiado a la “excelencia profesional” en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de València. Desde el Ayuntamiento y en nombre de Alboraya, se ha enviado “todo el consuelo y ánimo posible a la familia, amigos y amigas del autor.

Lee también: “Malacría” retrata a la mujer y las violencias heredadas

Licenciado en Bellas Artes, Mestre ha sido reconocido con numerosos premios a lo largo de su carrera, como el Concurso de Cerámica de Manises, 1972; el Concurso de Diseño Industrial de la Feria de Cerámica 72; la medalla de Oro del Estado de Baviera en Munich 76 y el Concurso de Cerámica de Calvia 82. También con el premio de las Artes Plásticas de la Generalitat Valenciana en 2009, entre otros.

Miembro de la Academia Internacional de Cerámica desde 1979 y académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carles de València desde 1983, su obra ha estado expuesta en un sinfín de muestras nacionales e internacionales ya desde una de las primeras en la Sala Nebli de Madrid en 1964, según recoge la institución en su página web.

Con motivo de la inauguración de una exposición en el Centre del Carme en 2008, ‘Veinte piezas para un museo’, en la que se hizo repaso a dos décadas de trayectoria para rendir tributo a un autor más reconocido fuera de las fronteras nacionales que en su propia tierra y a su “lucha” por reivindicar la cerámica como una más de las disciplinas creativas, Mestre subrayó, preguntado por si tenía la sensación de ser más reconocido fuera de su tierra que dentro, que “es una constatación y solo hay que mirar mi currículum para comprobar dónde he realizado más exposiciones”.

Lee también: Adolfo Bioy Casares: las cartas de amor herido a Elena Garro

Con posterioridad, en 2013, Enric Mestre dio lecciones de cerámica en el González Martí con una muestra de sus obras y las de sus alumnos donde se plasmó el método “riguroso y libre” y la huella que dejaba en 31 años de docencia. En aquella ocasión, el maestro lamentaba que la cerámica era una disciplina que había experimentado una revolución que, en cambio, no había trascendido al gran público y lamentaba sentirse como “especie de lazarillos de la artesanía”.