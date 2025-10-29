La décima edición del Encuentro Libertad por el Saber, organizado por miembros de El Colegio Nacional, tendrá como punto de conversación el tema de las migraciones, ya que es un fenómeno social presente en la actualidad y que tiene presencia en el debate público entre naciones, explicó la demógrafa Silvia Giorguli en conferencia.

De acuerdo con la colegiada, la migración se inserta en una serie de conversaciones que polarizan a las sociedades, que incluso llegan a tener uso político o electoral, por lo que es necesario abordar la problemática desde diferentes perspectivas y disciplinas.

“En este contexto, vamos a observar una permanencia y tal vez un aumento de la migración, y en ese sentido, donde hay tantos prejuicios que no están basados en evidencias, que reproducen rasgos falsos, es importante que El Colegio Nacional se dedique a aportar elementos para informar y construir narrativas para discutir la migración”, señaló Giorguli.

Si bien el tema de la migración es entendido en mayor medida como un fenómeno social, el objetivo del encuentro es observarlo como un proceso que ocurre en muchos niveles, desde el astronómico, biológico y hasta en temas de salud, lingüística e historia.

“La especie humana es una especie migrante, la migración es parte de nuestra historia como especie, la historia de la humanidad es una historia de cambios, eso se ve reflejado en las lenguas, en la historia, en los restos arqueológicos y hasta en nuestros genomas, pero es importante darnos cuenta de que estamos en unas condiciones socioeconómicas tan terribles que la gente se ve forma a migrar, a veces en condiciones terribles”, señaló el biólogo Antonio Lazcano.

La bióloga Julia Carabias dijo que la historia de la población del planeta solo se explica por los procesos migratorios, desde que los seres vivos pasaron del agua a la tierra, y luego a través de las placas terrestres a los territorios.

El Encuentro contará con la participación de diferentes colegiados, entre los que destacan Claudio Lomnitz, Susana Lizano y Eduardo Matos Moctezuma, y se realizará del 3 al 9 de noviembre, en El Colegio Nacional (Donceles 104).