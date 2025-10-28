Más Información

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán; homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, afirma

Ante apoyos del gobierno, HR Ratings ratifica calificación de Pemex

Ante apoyos del gobierno, HR Ratings ratifica calificación de Pemex

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Diputada presenta denuncia contra Adán Augusto en Contraloría Interna del Senado; acusa defraudación fiscal y cohecho

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

Caso Salinas Pliego: Sheinbaum señala que pago de impuestos no es para afectar al empresario; "es algo serio", dice

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

Sheinbaum descarta cambios en el FCE tras dichos de Taibo II sobre cuotas de género; “es un gran compañero”, considera

Exoficial mayor de administración de Omar Fayad en Hidalgo, es vinculado a proceso por cuarta ocasión

Exoficial mayor de administración de Omar Fayad en Hidalgo, es vinculado a proceso por cuarta ocasión

"La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular

"La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular

Bloqueos de campesinos dejan a cientos varados por más de 20 horas en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Bloqueos de campesinos dejan a cientos varados por más de 20 horas en carreteras de Guanajuato, Jalisco y Michoacán

A 100 años del natalicio de , creador de la microhistoria, rama de análisis histórico que se enfoca en hechos cotidianos y locales para llegar a la historia general de los pueblos o naciones, El Colegio Nacional (Donceles 104) ha organizado un encuentro para reflexionar sobre el legado y vida de este personaje, probablemente uno de los más importantes en la historia cultural de México.

La mesa de reflexión y análisis se llevará a cabo hoy a las 18 horas en el auditorio principal de El Colegio Nacional, sin embargo, para quienes no puedan asistir presencialmente, se contará con transmisión en vivo a través de la página de Youtube de la institución.

Lee también

En la mesa participarán el historiador Jean Meyer, quien aprendió de González y González a aplicar la microhistoria y que ha utilizado en algunos de sus trabajos; también participará Andrés Lira, historiador y jurista, que se ha especializado en el estudio de las ideas y la historia jurídica y política mexicana, y que, al igual que don Luis González y González, es oriundo de Michoacán.

La mesa será moderada por el historiador Enrique Krauze, alumno del homenajeado, y quien más de una vez se ha referido a como su maestro.

“Jean Meyer, Andrés Lira y yo evocaremos a Luis González y González en el centenario de su natalicio. La cita es en El Colegio Nacional, hoy a las seis de la tarde”, escribió Krauze en su cuenta de X.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]