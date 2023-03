Ganar el World Press Photo es un momento de círculo completo para Cristopher Rogel Blanquet (Ciudad de México, 1984), quien decidió dedicarse al fotoperiodismo cuando asistió a una exposición de esta misma fundación y vio una foto de Jérôme Sessini. “Antes hacía periodismo (...) pero vi esas fotos y me golpearon. Ahí decidí dedicarme a la fotografía”, indica Rogel, quien desde niño tuvo una cámara en mano.

Ahora Rogel es premiado por su fotorreportaje Beautiful Poison, en la categoría de proyectos a largo plazo, en la región de América del Norte y Centro.

“Estoy contento, siempre es bueno que reconozcan el trabajo, pero también está el compromiso con la historia con la que gané. Mi premio no es más importante que la historia que estoy contando y espero que esto ayude a visibilizar este problema de salud pública”, afirma.

Beautiful Poison es un fotorreportaje en el que Rogel ha trabajado tres años. La historia se desarrolla en una comunidad de floricultores en Villa Guerrero, que lidia con las consecuencias de usar pesticidas.

El trabajo documenta las malformaciones congénitas y problemas de salud ocasionados por usar agroquímicos y pesticidas. Rogel detalla que la comunidad de Villa Guerrero sabe que existe un problema de salud por uso de los químicos en los cultivos, pero al ser parte de su sustento y ser un problema que escapa de sus manos, los habitantes han normalizado la situación.

“En estas fotos se muestra la intimidad y cotidianidad en la que viven estas personas, pero sin quitarles dignidad”, señala Rogel sobre los aspectos estéticos de su trabajo. Para saber cuándo una foto no mostraría de forma digna a alguno de los protagonistas de la historia, el fotógrafo se plantea: “¿Me gustaría que mi mamá saliera así en una foto? Todas las fotos que he hecho siempre han sido con el permiso de las familias “y propiciando la dignidad”, aclara Rogel, quien ha trabajado en medios como EL UNIVERSAL y The New York Times; hoy labora en la agencia Getty Images.

Rogel señala que con estas imágenes quiere evidenciar el problema de salud pública que detonan los químicos y la responsabilidad de las autoridades. “No hay acciones preventivas ni reactivas para resarcir el tema. Me gustaría que las autoridades vean que esto está ocurriendo y se instalen clínicas y que regulen el uso de estos productos químicos”, indica el fotoperiodista.

La historia de Beautiful Poison continuará, pues es un proyecto que cuenta con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores. “Eventualmente esto ya lo veo como un libro”, remata.

Para Rogel Blanquet, México tiene una generación de fotoperiodistas con mucho talento y con historias que han destacado a nivel internacional, aunque, dice, esto también es un indicador del estado actual del país.

“También es triste porque si nuestras historias están destacando es porque en México están ocurriendo cosas que no deberían de ocurrir. Los premios son para historias sobre desapariciones, migración y violación de derechos humanos”, lamenta.

Rogel destaca que México es el país sin guerra más peligroso para hacer periodismo, pero señala que el riesgo no se mide igual si uno ejerce en la capital o en provincia, por lo que hace un llamado para que se haga una estrategia de seguridad que atienda a los colegas de los estados.