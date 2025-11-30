“Generalmente a los artistas les falta recibir agradecimiento, pero un agradecimiento real, no comercial”, dijo el dramaturgo Alejandro Jodorowsky (Chile, 1929) , al recibir la Medalla Bellas Artes 2025 en la categoría de Teatro.

El autor de obras teatrales como “El Ensueño”, “Pedrolino” y “Ópera pánica”, fue premiado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por “en virtud de la profunda huella que ha dejado en el arte nacional mediante la osadía, la libertad creativa y la experimentación que caracterizan sus numerosas creaciones, que cautivan a públicos de diversas generaciones”, informó en un comunicado de prensa.

Jodorowsky dijo sentirse sorprendido y honrado por el premio mexicano, país al que se mudó en 1959 como parte de la compañía del mimo Marcel Marceau y se quedó casi 20 años.

“México es un país sagrado. Ahí está verdaderamente el ser, el ser humano. Y vale la pena no perderse eso. Es una maravilla ser reconocido, y yo le agradezco al Instituto que representa este don”, aseguró.

El galardonado señaló que en la actualidad se debe “aprender a aceptar la belleza” y “vivir con amor por la raza humana”, algo que reconoció es muy difícil: “Es necesario dar lo que aprendes para que un milagro se realice, para vivir con alegría”, afirmó.

