Ruinas mazatecas, un tesoro oculto

La pobreza laboral se ensaña con 17 ciudades, revela Inegi

Llegan los primeros cambios en FGR con Ernestina Godoy; Héctor Elizalde va a AIC y César Oliveros a FEMDO

Calderón afirma que los gobiernos del PAN han sido los mejores en lo que va del siglo en México; "con todo y limitaciones y errores"

Carlos Ímaz me demandó por daño moral, asegura Xóchitl Gálvez; "primero hay que tener moral", dice

Polémicas de Miss Universo: México en las Naciones Unidas del glamour

Mis teorías conspirativas: adelanto de Horacio Castellanos Moya

La oveja negra: un cuento de Javier Bustillos Zamorano

“Generalmente a los artistas les falta recibir agradecimiento, pero un agradecimiento real, no comercial”, dijo el (Chile, 1929) , al recibir la en la categoría de Teatro.

El autor de obras teatrales como “El Ensueño”, “Pedrolino” y “Ópera pánica”, fue premiado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por “en virtud de la profunda huella que ha dejado en el arte nacional mediante la osadía, la libertad creativa y la experimentación que caracterizan sus numerosas creaciones, que cautivan a públicos de diversas generaciones”, informó en un comunicado de prensa.

Jodorowsky dijo sentirse sorprendido y honrado por el premio mexicano, país al que se mudó en 1959 como parte de la compañía del mimo Marcel Marceau y se quedó casi 20 años.

“México es un país sagrado. Ahí está verdaderamente el ser, el ser humano. Y vale la pena no perderse eso. Es una maravilla ser reconocido, y yo le agradezco al Instituto que representa este don”, aseguró.

El galardonado señaló que en la actualidad se debe “aprender a aceptar la belleza” y “vivir con amor por la raza humana”, algo que reconoció es muy difícil: “Es necesario dar lo que aprendes para que un milagro se realice, para vivir con alegría”, afirmó.

