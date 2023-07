Esta tarde se inauguró en el recinto Ex Teresa Arte Actual la exhibición “Liam Young. Construir Mundos”, la cual exhibe, por primera vez en México, de manera individual, los trabajos más destacados del artista y arquitecto especulativo de origen australiano.

La obra de Young es una invitación a reflexionar sobre temas actuales vinculados a los cambios que está generando la revolución tecnológica en las sociedades contemporáneas y en la transformación de las ciudades, con la intención de generar un debate sobre las oportunidades y desafíos de la realidad que nos rodea.

“Es así como surge la idea de desarrollar este proyecto expositivo, y se planea dar vida a dos obras: "The Emissary" y "The Great Endeavour", para presentar un total de seis videoinstalaciones de gran formato, obras actualizadas recientemente por Young para esta, la segunda itinerancia de la muestra, ahora en México, en colaboración con Ex Teresa Arte Actual” informó en un comunicado Fundación Telefónica Movistar, quien coordino junto con autoridades culturales mexicanas la exposición.

Foto: Hugo Salvador/ El Universal

Lee también: Lanzan petición en Change.org para que no se distribuyan libros de texto gratuitos elaborados por la SEP

El artista construye mundos imaginarios que le permiten visualizar algunas ideas y relatos audiovisuales sobre el futuro de las ciudades y las relaciones humanas, basados en datos científicos y análisis estadísticos que realizó en colaboración con investigadores de diferentes partes del mundo.

Estas imágenes que comunica el artista abordan temáticas locales y globales tales como el cambio climático, la masificación de las ciudades y las oportunidades y retos de un mundo súper conectado y automatizado, que invitan al espectador a imaginar los entornos venideros y posibles soluciones a los conflictos mundiales que se pueden presentar en las siguientes décadas.

Foto: Hugo Salvador/ El Universal

Recorrido audiovisual

El recorrido que el espectador podrá disfrutar se divide en diferentes videoinstalaciones que siguen el siguiente orden:

La primera se titula In the "Robot Skies"primer corto de ficción grabado íntegramente con drones autónomos, esta pieza da paso a "Where the City Can’t See", que presenta la visualización de una ciudad en un futuro cercano a través de los ojos de las máquinas que la controlan.

Lee también: La Sinfónica Infantil de México tendrá gira por seis estados

En tercer lugar, se encuentra "Planet City", proyecto de arquitectura crítica y ficción especulativa que plantea una posible solución a la crisis climática planetaria.

Después el público encontrará las obras "New City", una serie de animaciones realizadas a partir de fotografías tomadas en expediciones alrededor del mundo para configurar ciudades imaginarias.

Foto: Hugo Salvador/ El Universal

También se puede apreciar "The Emissary", un filme creado con imágenes de observaciones astronómicas realizadas en colaboración con la NASA, sobre la idea de encontrar y habitar otros mundos inspirada en el proyecto Voyager 1

El recorrido finaliza con la película "The Great Endeavour", recientemente presentada en la Bienal de Venecia de Arquitectura.

Esta exhibición podrá visitarse de manera gratuita del 28 de julio y hasta el 15 de octubre, de martes a domingo en un horario de 10 a 18 horas.

Lee también: Manda jueza a SEP y a CONALITEG cumplir la suspensión definitiva de la elaboración, edición e impresión de los libros de texto