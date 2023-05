Si andas en busca del regalo perfecto para mamá, te ofrecemos aquí una selección de libros que la mujer de tu vida disfrutará y la hará sentirse plena e inquieta ante la obra de siete escritoras de distintas nacionalidades y temperamentos literarios e intereses que te ofrecemos. De cada autora elegimos un libro que circula en México y que son novedades que casi van saliendo de la imprenta.

Se trata de siete obras, casi todas novelas de ficción, de autoras destacadísimas que muestran universos femeninos diversos y con historias de gran calado para madres amorosas, inteligentes y cultas. Aquí nuestras propuestas literarias para mamá que debes salir corriendo a comprar.

“El fin de la novela de amor”

Vivian Gornick - Sexto Piso

Vivian Gornik, escritora y feminista de la segunda ola del feminismo, presenta su vigésima segunda obra "El fin de la novela de amor". Foto: Especial

En esta obra la escritora estadounidense aborda uno de sus asuntos favoritos, el amor romántico simbolizado por el matrimonio, y lo analiza como uno de los temas clave en la literatura del siglo XX. Para ello, la también autora de “Apegos feroces” realiza un recorrido por la vida y la obra de algunos de los autores que más le interesan como Willa Cather, Virginia Woolf, Grace Paley, Richard Ford, Raymond Carver o Jane Smiley, desde donde muestra cómo el mundo ha cambiado y en él el amor y el matrimonio han dejado de ser una serie de metáforas que representan de manera apropiada la felicidad y la realización personal. Gornick parte de la convicción de que la lectura es una forma de autoconocimiento, y de que leer con la mirada adecuada puede ayudarnos a entender cómo llegamos a ser quienes somos y a comprender por qué son como son los tiempos en que vivimos.

“La mujer temblorosa o la historia de mis nervios”

Siri Hustvedt - Seix Barral

Se trata del cuarto ensayo que la novelista estadounidense Siri Hustvedt ha publicado a lo largo de su haber literario. Foto: Especial

Este es el libro más personal de la escritora estadounidense Siri Hustvedt, su libro de memorias en el que intenta conocer el misterio detrás de su propia enfermedad, que comenzó a padecer en 2006, durante un homenaje a su padre, en el que sin más comenzó a temblar descontroladamente de la cabeza a los pies. Ese episodio en el que de repente pareciera que se hubiera convertido en dos personas y no fuera capaz de reconocerse en esa parte de ella que parecía enferma. Cautivada por aquel episodio, decidió ir a la búsqueda de la mujer temblorosa y a partir de su propia experiencia explora la historia de la medicina y profundiza en disciplinas como la neurología, la psiquiatría y el psicoanálisis.

“Maddaddam”

Margaret Atwood- Salamandra

La poeta y crítica literaria Margaret Atwood publicó "Maddadam" en 2013. Foto: Especial

Considerada por la crítica el reverso en clave ecológica de “El cuento de la criada”, “Maddaddam”, que es la trilogía homónima de la escritora canadiense Margaret Atwood sobre el fin del mundo, cierra con grandeza épica el dramático relato de destrucción, resiliencia y renovación iniciado con sus obras “Oryx y Crake” y “El año del Diluvio”. Esta obra está narrada desde el punto de vista de una mujer y un hombre dotados de una lucidez, una ironía y una compasión que reproducen los valores de la propia autora en la que da cuenta del abismo al que la sociedad actual está llevando al planeta; aunque también es un homenaje al arte de contar historias. No faltan los relatos y mitos de los supervivientes, que todavía son capaces de mostrar afecto, amor y solidaridad.

“Danza de las sombras”

Alice Munro- Lumen

La cuentista canadiense Alice Munro ha publicado libros desde 1968. Foto: Especial

En este libro de cuentos, que estaba inédito en español, de la escritora canadiense Alice Munro, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2013, se reúnen quince historias —algunas de marcado carácter autobiográfico— que revelan los múltiples matices de la naturaleza humana: una joven descubre cuánto ignora sobre su padre cuando lo acompaña a hacer su ruta de reparto como vendedor de la Walker Brothers; una mujer casada regresa a casa tras la muerte de su madre e intenta compensar a su hermana por el tiempo que ha pasado cuidando de aquella; el público de un recital de piano infantil recibe una lección sorprendente cuando una estudiante “singular” transmite una emoción inesperada al interpretar una pieza.

“Todas las esquizofrenias”

Esmé Weijun Wang - Sexto Piso

Esmé Weijun Wang recibió un premio Whiting por ser reconocida como una de las novelistas estadounidenses jóvenes más importantes. Foto: Especial

Esmé Weijun Wang no recibió el diagnóstico oficial de su enfermedad: trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar hasta 2013, ocho años después de haber comenzado a sufrir alucinaciones. Aunque era capaz de llevar una vida relativamente convencional, en ocasiones se veía asaltada por episodios psicóticos que la persuadían de estar muerta, o de que unas arañas le horadaban el cerebro, o de que un androide había suplantado a su marido. Con una gran honestidad, la escritora estadounidense relata su historia y habla de la enfermedad que aborda desde su propia vivencia íntima, revelando cómo se siente la esquizofrenia desde dentro y desde muy diferentes perspectivas, que oscilan desde las etiquetas que utilizamos para hablar de enfermedad mental hasta su manera de vestir o maquillarse.

“Todo va a mejorar”

Almudena Grandes - Tusquets

"Todo va a mejorar" es la obra póstuma de Almudena Grandes, lanzada un año después de su muerte. Foto: Especial

Esta novela coral de anticipación política es la última novela de Almudena Grandes que forma parte de la serie "Episodios de una Guerra Interminable". Está contada desde una galería inolvidable de personajes, que van compartiendo su experiencia de adaptación a España, un país que ha sufrido fuertes sacudidas y en el que no quieren resignarse. Una España que ahora enfrenta a un nuevo partido político llamado Movimiento Ciudadano ¡Soluciones Ya! Que ha arrasado en las elecciones, pero que tiene detrás a un empresario de éxito y muy ambicioso; una novela en la que la autora española recientemente fallecida vuelve a hacer una indagación en torno al poder.

“El tiempo de las moscas”

Claudia Piñeiro - Alfaguara

"El tiempo de las moscas" se trata de uno de los libros de más reciente publicación de esta lista, pues fue puesto a la venta en octubre del año pasado. Foto: Especial

La escritora argentina Claudia Piñero retoma a una de sus mujeres más emblemáticas: Inés, quien sale en libertad, después de quince años presa por haber asesinado a Charo, la amante de su ex marido. Tras el encierro no sólo su vida ha cambiado, también la sociedad: el avance del feminismo, las leyes de matrimonio igualitario y del aborto, el lenguaje inclusivo, y ahora a Inés, quien fuera una ama de casa tradicional y a quien la maternidad no le resultó algo feliz, entiende que debe ser práctica y adaptarse a la nueva realidad. Aunque le cueste. Pero en ese camino va acompañada de la “Manca”, su amiga de la cárcel y se convierten en una especie de “Thelma & Louise”, dos mujeres que tendrán que reinventarse.

