Guadalajara, Jalisco.- Leonardo Padura, el escritor cubano que es una de las principales figuras de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que arranca mañana, aseguró que coincide con Milan Kundera que decía que cuando el escritor se convierte en un disidente, tiene que empezar a alimentar al disidente y el escritor queda marginado, mientras él ha tratado de hacer literatura, sin embargo, su literatura tiene muchas lecturas políticas.

“En general, lo que hago es que hablo de las sociedades, no hago propaganda política, no tengo militancia política, pero dejó abiertas mis páginas a lecturas políticas. Creo que una novela como ‘Morir en la arena’ tiene lecturas políticas clarísimas, clarísimas respecto a la realidad cubana, sin ser una novela política”, señaló esta tarde durante un encuentro con los medios de comunicación.

Citó su novela, ‘El hombre que amaba a los perros’, donde no era posible eludir los contenidos políticos, “ahí sí hay toda una serie de valoraciones políticas, era inevitable, con un personaje como Trotsky que se desayunaba, almorzaba, comía y después defecaba política”.

El escritor cubano Leonardo Padura tuvo una conferencia con medios de comunicación en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Al hablar de su nueva novela “Morir en la arena”, que es una crónica donde retrata de los cubanos de su generación que hoy ya están jubilados y viven en la pobreza y en un país sin oportunidades. “Esta es una novela que su origen fue intentar escribir algo así como una crónica de lo que va siendo el destino de una generación, de mi generación en Cuba. Es una generación que crece y vive con la Revolución y que llega en estos años a ese momento de la jubilación”.

Quería reflejar esa situación lamentable que provoca, por supuesto, desesperación y ansiedad, y genera pobreza, “hay mucha gente en Cuba que se ha ido empobreciendo en estos años, es una crisis que es como una pendiente que parece que no tiene final. Un túnel, dice un personaje, estamos en un túnel que no solamente no hay luz al final del túnel, sino que tampoco se ven las paredes, dice uno de los de los personajes en la novela”.

Padura dijo que no se niega a hablar de problemas globales porque es importante, y tampoco se niega a hablar de la situación de Cuba, “porque mis novelas obligan de alguna forma a hablar de la situación de Cuba porque reflejan mucho esa situación”.

Habló de los procesos migratorios, dijo que lo que ha pasado en los últimos años es una tendencia de comenzar a criminalizar a la migración por parte de partidos, sectores de la derecha que van influyendo en las personas y van calando en las personas, “es uno los procesos más lamentables que está ocurriendo y que está trayendo consecuencias más devastadoras para familias, para las personas, para migrantes que viven con miedo en muchas partes del mundo y es un proceso que, lamentablemente, se ha politizado en extremo”. Y aseguró que la motivación de muchas migraciones, que es la pobreza.

El creador de novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde, celebró y agradeció que en el marco de la FIL, la Universidad de Guadalajara le vaya a entregar el Doctorado Honoris Causa. “Que la Universidad me distinga con este reconocimiento por supuesto me llena de satisfacción. Se lo agradezco infinitamente”.

Leonardo Padura habló de libertad de expresión, dijo que en Cuba, la libertad de expresión está limitada, los medios oficiales en Cuba, todos, pertenecen a instituciones oficiales, “el partido, el gobierno, el Estado, la juventud comunista, los sindicatos y esto tienen unas líneas editoriales que, por supuesto, únicamente permiten que se distribuya, se circule, se comente lo que a nivel oficial está establecido y hay todo un sector de la realidad que está marginado de esa información”.

Incluso, dijo que en Cuba puedes tener problemas legales por intentar decir determinadas cosas, sobre todo de carácter político, y ese un gran ese problema en Cuba; sin embargo, no se atreve a hablar de México, donde no vive; pero dijo:

“Sé que en México, he oído decir, que hay algunos problemas, pero no me atrevo a valorarlos porque seguramente voy a ser muy superficial y lo peor que pueda hacer uno, incluso en temas muy elementales, es el superficial, pero mucho más en un tema que nos afecta a todos nosotros y afecta a las sociedades, a la esencia democrática y la esencia de un derecho humano que es la libertad de expresión”, concluyó.

