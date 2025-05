Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, nuevamente externó su respaldo al youtuber estadounidense, MrBeast, tras los videos del creador de contenido en donde se le puede observar explorando sitios arqueológicos como Chichén Itzá, Calakmul y Balamcanché.

La mandataria, en una publicación de Facebook, reiteró a MrBeast su "sincero agradecimiento" a nombre de Campeche, estado que, dijo, ha sido "olvidado" pese a su enorme riqueza y cultura por su poco desarrollo.

Ese presunto olvido ocurre, detalló Sansores, a pesar de "su invaluable contribución histórica al país, durante 30 años, como responsable del 80% de la producción petrolera nacional".

Afirmó que la visita del youtuber "da ánimo" al estado de Campeche por su "extraordinaria" exposición mediática viral y por su intención para construir un pozo en una comunidad carente de agua.

"Potencia nuestros esfuerzos en turismo, algo vital para salir adelante", aseveró Layda Sansores, que previamente, en más de una ocasión, ya había defendido la visita de MrBeast.

"Has puesto a Calakmul y a Campeche en el mapa del mundo y lo has dado a conocer a millones de personas. Desafortunadamente, no contamos con los recursos necesarios para lograr esto por nuestra cuenta, por lo que tu aportación es impagable", expresó la gobernadora morenista.

Además, admiró la "generosidad" y "nobleza" del creador de contenido originario de EU, quien, según la mandataria estatal, está "dejando huella" en comunidades que tendrán agua gracias a "su mano".

"No quiero que te lleves una mala imagen de México y menos de Campeche. El día que regreses me gustaría enseñarte todo lo bello que es nuestro estado, eso sí, tienes que venir nuevamente con Thea que es un verdadero encanto", dijo Sansores.

Agradeció a MrBeast y a su equipo "por su compromiso y talento" porque, garantizó, lo que hacen "es magia, innovan y rompen esquemas".

Queremos reiterarte nuestro sincero agradecimiento en nombre de Campeche, un estado que fue olvidado, con una enorme riqueza natural y cultural, pero desafortunadamente con muy poco desarrollo pese a su invaluable contribución histórica al país, durante 30… pic.twitter.com/3UaWtlbyaZ — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 19, 2025

