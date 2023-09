El segundo día de actividades de la octava edición de Hay Festival tuvo como protagonista al Premio Nobel de la Paz 2017, el medico costarricense Carlos Umaña, quien reflexionó en varias ponencias sobre el peligro de las armas nucleares y la necesidad de discutir el tema para construir un mejor futuro.

En conferencia de prensa, Umaña enfatizó el peligro que representa el uso de armas nucleares, y celebró que existan espacios como el Hay Festival para abordar temas urgentes como el cambio climático, la violencia, la pobreza y la guerra.

“La idea principal es decirle al mundo sobre las consecuencias de las armas nucleares, incluso asustarlos sobre el tema. Pero no sólo quedarnos ahí, sino construir caminos para llegar a un mundo libre de armas nucleares, porque todos podemos contribuir a esa realidad”, expresó Umaña.

Foto: Hay Festival Querétaro

El Premio Nobel explicó que, a la fecha, se han registrado dos mil 62 ensayos nucleares, algunos con víctimas fatales. “Estos ensayos han afectado comunidades, incluso en Estados Unidos. Al realizar un ensayo, afectas temas de salud de las comunidades cercanas, pongo de ejemplo las Islas Marshall, en donde un ensayo de 1949 provocó que los niños comenzarán a nacer con malformidades y cáncer”, explicó.

El médico abordó el tema del Tratado de Tlatelolco, el cual se firmó en México en 1967 y prohíbe el uso de armas nucleares en Latinoamérica y el Caribe. Dicho tratado, explicó Umaña, ha servido de ejemplo para el combate de estos dispositivos en el resto del mundo.

De acuerdo con el experto, la mayor amenaza mundial actual es la guerra de Ucrania, debido a que se han hecho amenazas explicitas para usar ojivas nucleares. “En un mundo donde se han amenazas explicitas sobre el uso de estas armas, es posible que haya malos cálculos, que algo salga mal, y su hay una detonación accidental, eso podría derivar en una guerra mundial y amenazar nuestra realidad”, advirtió.

Carlos Umaña abordó el tema de la película Oppenheimer del director Christopher Nolan, y reflexionó sobre el uso de Hollywood de romantizar estos dispositivos. “En las películas mainstream, como Avengers u otras, las armas nucleares se vuelven el héroe, se deshacen de las amenazas con armas nucleares, pero ese es Hollywood interpretando una otredad, diciendo que está bien matar a un enemigo con estas armas, se justifican los discursos de odio”, reflexionó.

Umaña expresó que es posible el desarme nuclear, a pesar de la crisis mundial que se vive a nivel global. “Alguien debe convencer a Putin (presidente de Rusia) de la situación, es posible, sin embargo, no es fácil, pero debemos avanzar e informar sobre el peligro de estas armas, de exponer su rostro verdadero, sino como el máximo mal, son cambios de paradigmas que requieren de la cultura y de la sociedad”, agregó.

Advirtió de que el hecho de que actualmente hay nueve países que utilizan armas nucleares es un síntoma de que hay algo mal en el pensamiento colectivo. “Un arma nuclear no es un arma práctica, no están hechas para destruir objetivos, están hechas para matar de una forma horrible a civiles; el país que use un arma nuclear se expone a que se usen armas nucleares en su contra, es un acto suicida”, ponderó.

Carlos Umaña agregó que el verdadero peligro de un arma nuclear se encuentra en la retórica. “Hay un valor simbólico en estas armas, ese símbolo es lo que tenemos que deconstruir, debemos crear un tratado para prohibirlas, pero debemos primero estigmatizarlas”, dijo.

El activista finalizó la conferencia reflexionando sobre el papel de la mujer en las guerras. “No es casualidad que estemos viendo avances en el tema de las armas nucleares, porque vemos que hay muchas mujeres en puestos diplomáticos y de los gobiernos, no es porque las mujeres sean diferentes a los hombres, pero que una sociedad elija a una mujer para representarla, significa que esa sociedad es inclusiva, que está dejando de lado valores patriarcales, más abiertos a ideas del desarme como una idea realista”, dijo.

