Mucho ruido y pocas nueces en el primer asalto de la gran final del Clausura 2026. Tras una semana entera donde no se habló de otra cosa, Cruz Azul y Pumas nos regalaron un amargo 0-0 que dejó a la afición con las ganas de gritar un gol.

LOS MEJORES MEMES DE LA FINAL

La Máquina de Joel Huiqui saltó a la cancha del Estadio Azul con el chip de favorito bien puesto, buscando asfixiar a los universitarios desde el pitazo inicial. Tuvieron un par de ocasiones clarísimas para abrir el marcador, pero se toparon con una auténtica muralla costarricense: Keylor Navas. El arquero de Pumas sacó la casta y con dos atajadas monumentales mantuvo su portería en cero.

LOS MEJORES MEMES DE LA FINAL

Después de ese arranque eléctrico de los celestes, el partido se cayó por completo. El ritmo se volvió semi-lento, el balón se trabó en el medio campo y las emociones brillaron por su ausencia. No fue sino hasta los minutos finales cuando Cruz Azul volvió a apretar el acelerador, pero la puntería simplemente no andaba fina.

LOS MEJORES MEMES DE LA FINAL

LOS MEJORES MEMES DE LA FINAL

El decepcionante partido dejó una oleada de memes.

LOS MEJORES MEMES DE LA FINAL

El Metro de la Ciudad de México se volvió tendencia en redes sociales tras una inusual renovación estética en una de sus estaciones más concurridas.

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Usuarios de la Línea 2 reportaron la colocación de lámparas tipo candelabro en los andenes de la estación Hidalgo. El peculiar detalle decorativo no tardó en viralizarse, generando cientos de comentarios humorísticos y memes donde los internautas comparan las instalaciones con un palacio europeo o un salón de eventos exclusivo.

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