En esta semana que termina, el mundo del espectáculo protagonizó la circulación de memes en redes sociales: una sorpresa grata para los devotos de la música y dos noticias más, no tan gratas, para los nostálgicos de ciertos programas de televisión que en su momento tuvieron su propia época de oro.

Motomami

Abril empezó con el pie derecho. El lunes 3, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que la cantante y compositora española, Rosalía, dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 28 de abril, a las 20:00 horas.Dos cosas más se saben al respecto. La primera es que en el aire había un rumor fuerte: Manu Chao iba a tocar en el Zócalo (o ese fue el deseo de muchos). La segunda es que se espera que el concierto de Rosalía rompa, al menos, el récord que dejó Grupo Firme con sus 280 mil asistentes.

La lluvia de memes, claro, no faltó.

Adiós a Changoleón

Un día después, el martes, el actor y conductor de televisión, Facundo, hizo pública la muerte de "Changoleón", popular colaborador del programa "Incógnito" —en los primeros años de la década del 2000— y cuyo nombre verdadero era Samuel González Quiroz.

El deceso se debió a complicaciones de salud.

La desaparición de Drake

A mitad de la semana, en Facebook circuló una ficha de búsqueda del actor y cantante Drake Bell, famoso por su papel en la serie "Drake y Josh". Eran los primeros minutos del estallido de una bomba mediática y se dijo que la vida del actor corría peligro. Hasta que casi de inmediato el Departamento de Policía de Daytona Beach, que emitió la ficha, informó que Bell estaba vivo y a salvo.Además de una gran cantidad de memes que circularon por la supuesta desaparición, la respuesta que el actor publicó en Twitter (@DrakeBell) el 13 de abril hizo más divertida la cosa: "You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this?" El mensaje puede traducirse como: "Se te olvida el celular en el carro toda la noche y pasa esto".

Los memeros no desaprovecharon para hacer un par de guiños a la popular serie de Nickelodeon.

