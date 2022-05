Inauguran los dos primeros museos londinenses dedicados a la comunidad LGBT+

Para conmemorar el 50.º aniversario de la primera marcha anual del orgullo, se inaugurará el Queer Britain y Queercircle, las dos primeras instituciones dedicadas a la cultura LGBTTTIQA en Londres. Los organizadores señalaron que se trata de "los primeros museos nacionales LGBTQ+ del Reino Unido", en los que se exhibirán exposiciones de arte contemporáneo y muestras de archivo de artistas de la comunidad.

De acuerdo con "Artnet", Queer Britain se inaugurará mañana, 5 de mayo, mientras que Queercircle abrirá sus puertas el 9 de junio.

Para el curador Matthew Storey, “ha sido asombroso seguir el viaje de Queer Britain desde una primera idea hasta la apertura del primer museo del Reino Unido dedicado a las personas LGBTQ+", reveló en un comunicado.

Lee también: En El Cairo, hallan 80 tumbas que pertenecen al antiguo Egipto

Storey se encargó de la organización de la apertura de este centro cultural que albergará, en su primer muestra, obras de Allie Crewe, Sadie Lee, Robert Taylor y Paul Harfleet, ganadores del premio Queer Britain Madame, reconocimiento que premia a la creatividad queer. En su edición del 2021, la premiación prometió incluir la obra de los artistas ganadores en el proyecto museístico.



Por su parte, Queercircle a cargo de Glen Scott Wright, albergará obras del artista Issac Julien y al coleccionista Talk Art Russell Tovey. Este recinto también ofrecerá un programa para residentes. La primera muestra llevará el nombre de "Let Me Hold You", precedida por la pintora Michaela Yearwood-Dan.



Lee también: Met Gala 2022. Iconos de la arquitectura de Nueva York, en el vestido de Blake Lively

“Nuestro programa es una respuesta a las necesidades y aspiraciones de nuestra comunidad, y seguimos comprometidos a escuchar y adaptarnos a esas necesidades”, dijo Ashley Joiner, fundadora y directora de Queercircle.

La concepción de ambos museos, coinciden sus organizadores, ocurre en una época en la que los recortes económicos a la educación y a los servicios de salud mental, por lo que su apertura instará a la población a buscar refugio y apoyo en estos espacios.

melc