A partir de este sábado, la Galería LS presenta la exposición colectiva “Animales sagrados”, con obras de Arnaldo Coen, Rufino Tamayo, Leonora Carrington, entre otros.

El hilo conductor de la exhibición es “el animal como espacio metafórico o cartografía imaginaria. Bestias imaginadas, aves, felinos, criaturas híbridas, donde emerge la poética de la naturaleza, el misterio y la revelación”.

Lilia Carrillo, Ángela Gurría, Erick Meyenberg, Luis Nishizawa, Juan Soriano y Francisco Toledo también forman parte del recorrido que ofrece la galería fundada en el año 2000 y ubicada en Ibsen 32 A, Polanco.

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La inauguración de “Animales sagrados” forma parte del programa CIRCUITOS ZⓈONAMACO, una jornada que este sábado reúne exposiciones, recorridos guiados, inauguraciones y talleres en distintos espacios de la ciudad.

“Galerías, museos, estudios y proyectos culturales participarán con actividades que abordan distintas aproximaciones al arte, al diseño, al coleccionismo y a la producción artística actual”, informa Zona Maco. Entre los participantes se encuentra el Museo Jumex, Lago Algo, Proyectos Monclova, Museo Soumaya, Museo Tamayo, Sala de Arte Público Siqueiros y más.

Las actividades son libres de costo.

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