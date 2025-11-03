Ciudad de México, 3 nov (EFE).- El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) afirmó este lunes sentirse "muy emocionado" por la obtención del Premio Cervantes 2025, ya que "honra" su "amor por la lengua española" y su "devoción cervantina", tras conocer el fallo del jurado.

"Lo recibo muy honrado y muy emocionado. Honra mi vocación literaria, mi amor por la lengua española y mi devoción cervantina", señaló Celorio -en conversación telefónica con EFE- en Ciudad de México.

El también director de la Academia Mexicana de la Lengua, destacó además el "orgullo" de situarse en una "nómina" al lado de otros mexicanos a los que "admira" y que igualmente han obtenido el premio como Octavio Paz o Elena Poniatowska.

"Es un reconocimiento a esta prodigiosa lengua que hablan más de quinientos millones de personas, de una vastísima riqueza", agregó.

El escritor, quien fue profesor de Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante casi medio siglo, subrayó que su obra trata sobre "la identidad mexicana" con todas "sus influencias", especialmente "la española".

Celorio se suma a los recientes mexicanos galardonados en España, como la fotógrafa Gabriela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología, que recibieron en Oviedo hace unos días los premios Princesa de Asturias de las Artes y de la Concordia, respectivamente.

Entre sus obras más recientes se encuentran las novelas 'Amor propio', 'El viaje sedentario', 'Y retiemble en sus centros la tierra' y 'El metal y la escoria', así como los ensayos 'Los subrayados son míos' y 'Cánones subersivos'.

El Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras en español, está dotado con 125 mil euros y este año celebra su quincuagésima edición.

Tradicionalmente, el ganador recoge su premio de manos de los reyes de España en una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), que se celebra el 23 de abril, en coincidencia con el Día del Libro y la conmemoración del fallecimiento del autor del Quijote.

