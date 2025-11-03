Más Información

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Sheinbaum se reúne en Palacio con Brooke Rollins, titular de Agricultura de EU; encuentro fue "positivo", dice Berdegué

Sheinbaum se reúne en Palacio con Brooke Rollins, titular de Agricultura de EU; encuentro fue "positivo", dice Berdegué

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcaron su lucha contra el crimen

Morena avala en San Lázaro Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma; va por recortes a INE y al Poder Judicial

Morena avala en San Lázaro Presupuesto de Egresos 2026 sin cambiar ni una coma; va por recortes a INE y al Poder Judicial

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

FGJ indaga si presuntos abusos en Casa de las Mercedes fueron hechos aislados o un patrón; aplicará entrevistas a menores rescatadas

Reportan robo a Rocío Sánchez Azuara; habría sido despojada de su bolsa de mano en plaza comercial

Reportan robo a Rocío Sánchez Azuara; habría sido despojada de su bolsa de mano en plaza comercial

Ciudad de México, 3 nov (EFE).- El (Ciudad de México, 1948) afirmó este lunes sentirse "muy emocionado" por la obtención del , ya que "honra" su "amor por la " y su "devoción cervantina", tras conocer el fallo del jurado.

"Lo recibo muy honrado y muy emocionado. Honra mi vocación literaria, mi amor por la lengua española y mi devoción cervantina", señaló Celorio -en conversación telefónica con EFE- en Ciudad de México.

Lee también:

El también director de la , destacó además el "orgullo" de situarse en una "nómina" al lado de otros mexicanos a los que "admira" y que igualmente han obtenido el premio como Octavio Paz o Elena Poniatowska.

"Es un reconocimiento a esta prodigiosa lengua que hablan más de quinientos millones de personas, de una vastísima riqueza", agregó.

El escritor, quien fue profesor de Literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante casi medio siglo, subrayó que su obra trata sobre "la identidad mexicana" con todas "sus influencias", especialmente "la española".

Celorio se suma a los recientes mexicanos galardonados en España, como la fotógrafa Gabriela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología, que recibieron en Oviedo hace unos días los premios Princesa de Asturias de las Artes y de la Concordia, respectivamente.

Lee también:

Entre sus obras más recientes se encuentran las novelas 'Amor propio', 'El viaje sedentario', 'Y retiemble en sus centros la tierra' y 'El metal y la escoria', así como los ensayos 'Los subrayados son míos' y 'Cánones subersivos'.

El Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras en español, está dotado con 125 mil euros y este año celebra su quincuagésima edición.

Tradicionalmente, el ganador recoge su premio de manos de los reyes de España en una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), que se celebra el 23 de abril, en coincidencia con el Día del Libro y la conmemoración del fallecimiento del autor del Quijote.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]