El es el ganador el , que concede el Ministerio de Cultura y es considerado el galardón literario más importante en lengua española. El autor de “Tres lindas cubanas”, que acaba de publicar su libro de memorias “Ese montón de espejos rotos”, ha sido premiado por “la excepcional obra literaria y por su obra profunda y sostenida a la cultura hispánica”.

El jurado del galardón que fue dado a conocer hace unos minutos en España, por el , señaló que el premio “conjuga una lucidez critica que explora la identidad sentimental y la pérdida”.

"A lo largo de más de cinco décadas, Gonzalo Celorio ha consolidado una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva", ahondUrtasun al anunciar el galardón al escritor mexicano de 77 años.

El también de la Academia Mexicana de la Lengua recibirá el premio, que está dotado de 125 mil euros, el próximo 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares.

Fue propuesto por la UNAM; su postulación la realizó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Celorio, nacido en la Ciudad de México cursó la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, y el posgrado en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor desde 1974.

Fue además, director general del Fondo de Cultura Económica (2000 a 2002); director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1998 a 2000), y coordinador de Difusión Cultural de la misma institución (de 1989 a 1998).

