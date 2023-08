La traducción que Alfredo Michel Modenessi, uno de los grandes expertos en Shakespeare, hizo de "Look Back in Anger", de John Osborne, pieza fundamental y una de las más influyentes en el teatro del siglo XX, es llevada a escena por Enrique Singer y Tanya Selmen, con un elenco conformado por José Ángel Bichir, Ela Velden, Frida Astrid y Jero Medina.

Con el título "Generación amarga", la obra ya no encaja en un contexto como el actual —explica Bichir—: "Estamos en una era en la que tratamos de evitar a toda costa el maltrato hacia la mujer. Me hubiera gustado que la adaptación se conservara en los años 50 y en Inglaterra; soy de la opinión, igual que en mi familia, de montar las obras en la época que representan. Aunque es verdad que la obra se contextualiza a mediados de los 90, en un periodo donde atravesamos conflictos similares a los de la obra", afirma el actor, quien interpreta a Víctor, que en la pieza original se llama Jimmy.

No importa en qué época o país suceda, abunda Bichir, "Generación amarga" toca fibras que todos los seres humanos han sentido: la frustración, la desesperanza y la amargura. "Se trata de una juventud que cree que hay un futuro y la vida le dice: no tienes nada, no tienes ni para caerte muerto y vas a tener que trabajar de lo que sea porque al mundo tú no le importas. A esto hay que añadirle dos crisis brutales: una, la económica, que tiene que ver con la falta de oportunidades y otra, la política; así como la toxicidad al límite en una relación de pareja, lo cual, de alguna forma todos hemos vivido".

En el elenco de "Generación Amarga" se encuentran José Ángel Bichir, Ela Velden, Frida Astrid y Jero Medina. Fotos: Daniel Blanco.

"El conflicto es una cuestión que siempre conectará al ser humano", reflexiona. El problema es que pasan las eras y los siglos y parece que el drama interpersonal no cambia. "Ahora, con la Inteligencia Artificial y lo que provocará, puedo apostar cualquier cosa a que el mundo, tal como lo hemos conocido, va a cambiar radicalmente de una forma que no podemos imaginar. No hablo de 10 o 20 años, sino de cuatro o cinco en los que todo va a ser absolutamente diferente, quizá porque la Inteligencia Artificial justo viene a plantear un cambio de era protagonizado por la Revolución Industrial, la televisión, la computadora y el Internet. La I. A. nos viene a recalcar que se pueden hacer las mismas cosas sin la toxicidad humana y los conflictos con el ego".

"Cuando cayó el Muro de Berlín, el mundo cambió por completo. Un movimiento de jóvenes letrados, que quería darle un giro a las cosas, se transformó, a su vez y para el contexto mexicano, en otro muro porque hubo una gran crisis económica. Salinas prometió que seríamos una potencia mundial absoluta, el país más rico de América Latina. En ese México creyeron muchos, eso les vendieron. Al final fue un ´siempre no´. Tengo amigos egresados de importantes universidades que se fueron a Canadá, por ejemplo, porque no había forma de obtener algo decente aquí", detalla sobre cómo esta contextualización a mediado de los 90 se empalma con la crisis del personaje principal, a quien las circunstancias externas le impiden alcanzar el desarrollo individual.

No había forma, dice, de que la obra sucediera en este presente, pese a que los motivos mencionados tienen cierta actualidad y son capitales en la historia del México contemporáneo. "La gente se conecta y ríe mucho. Pero hay cosas que a uno como espectador le hacen ruido ya. El trato que Víctor le da a su esposa, Amelia, enfatiza una sumisión femenina, ese no alzar la voz, aunque ya existía la píldora anticonceptiva, que fue algo clave en los inicios de esta liberación femenina. En estos días ya hasta se hacen cacerías de brujas y hay etiquetas, pero también estamos enfrentado los problemas, dejando las cosas más claras; por eso el conflicto de Víctor y Amelia no podía estar centrado en los años recientes".

Sobre la risa del público, el actor ve en la incomodidad un catalizador del humor. Sin embargo, en el elenco nunca esperaron que los espectadores rieran tanto al ver un drama de ese nivel: el director, el maestro Singer, llevó a un grado profundo de sinceridad.

"También es interesante que el público vea algo de uno mismo en el escenario. El otro día hablaba con Singer de que nos gusta el tipo de actuación en la que, a través del personaje, se demuestra lo que ha sido la historia personal, la vida y el viaje que ha atravesado el actor. ¿Qué hay y qué se muestra de José Ángel Bichir allí?"

Por último, señala que su personaje encarna la furia: "Desde la primera lectura, me sirvió mucho no hacer juicios acerca de Víctor. Entenderlo sólo como un ser humano muy molesto, muy enojado, que no puede salir de un pasado que lo atormenta; es allí donde se exaspera y su rabia viene de un lugar que yo estoy tratando de no llevar a escena con un cliché, como el de los villanos de telenovela. Él está tan frustrado que su nivel intelectual, que es alto, lo lleva a la desesperación, a la grosería, al sarcasmo. Y Víctor sabe lo que está haciendo porque detrás de sus palabras hay un mensaje importante. Mientras tanto, Víctor, en su viaje, emana veneno a todos los que lo rodean", concluye el actor.

"Generación amarga" puede verse en el Teatro Rafael Solana (Miguel Ángel de Quevedo 687, San Francisco) hasta el 3 de septiembre, los sábados, a las 18:00 y 20:00 horas y los domingos, a las 17:00 y 19:00 horas.

