La quinta edición de la exposición 'Forever Is Now', organizada por Art D'Egypte, muestra obras de artistas internacionales utilizando como telón de fondo las pirámides de Guiza, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
La instalación artística “El Tercer Paraíso”, de Michel Angelo Pistoletto, se exhibe en la explana de las pirámides de Guiza, como parte de la quinta edición de “Forever Is Now” en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
La instalación “The Shen”, de Mert Ege Kose, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
“Puertas de El Cairo”, del artista Alexandre Farto, también conocido como Vhils, cerca del complejo de las pirámides de Guiza, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
La instalación artística “Ecos del Infinito”, de Alex Proba y Solidnature, se exhibe cerca del complejo de las pirámides de Guiza, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
“Null”, del Grupo Recycle, se exhibe cerca del complejo de las pirámides de Guiza, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
La instalación artística «Viento», de Ana Ferrari, como parte de la exposición “Forever Is Now” en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
