Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Sedena, tras huéspedes para los hoteles del Tren Maya

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Blindan Palacio Nacional con vallas de tres metros; aseguran recinto ante próxima marcha de la Generación Z

12 penales concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión: Harfuch; van por bloquear señales en cárceles

Instalarán comisión para reordenar el ambulantaje en el Centro Histórico de la CDMX

Balean a chofer en la México-Pachuca; logró llegar herido hasta Indios Verdes para pedir ayuda

Caen dos presuntos miembros de la Antiunión Tepito; aseguraron casi 100 kilos de marihuana en Venustiano Carranza

La quinta edición de la exposición 'Forever Is Now', organizada por Art D'Egypte, muestra obras de artistas internacionales utilizando como telón de fondo las , Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La instalación artística “El Tercer Paraíso”, de Michel Angelo Pistoletto, se exhibe en la explana de las pirámides de Guiza, como parte de la quinta edición de “Forever Is Now” en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
La instalación artística “El Tercer Paraíso”, de Michel Angelo Pistoletto, se exhibe en la explana de las pirámides de Guiza, como parte de la quinta edición de “Forever Is Now” en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE

La instalación “The Shen”, de Mert Ege Kose, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
La instalación “The Shen”, de Mert Ege Kose, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE

“Puertas de El Cairo”, del artista Alexandre Farto, también conocido como Vhils, cerca del complejo de las pirámides de Guiza, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
“Puertas de El Cairo”, del artista Alexandre Farto, también conocido como Vhils, cerca del complejo de las pirámides de Guiza, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE

La instalación artística “Ecos del Infinito”, de Alex Proba y Solidnature, se exhibe cerca del complejo de las pirámides de Guiza, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
La instalación artística “Ecos del Infinito”, de Alex Proba y Solidnature, se exhibe cerca del complejo de las pirámides de Guiza, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE

“Null”, del Grupo Recycle, se exhibe cerca del complejo de las pirámides de Guiza, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
“Null”, del Grupo Recycle, se exhibe cerca del complejo de las pirámides de Guiza, en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE

La instalación artística «Viento», de Ana Ferrari, como parte de la exposición “Forever Is Now” en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE
La instalación artística «Viento», de Ana Ferrari, como parte de la exposición “Forever Is Now” en Guiza, Egipto, el 11 de noviembre de 2025. Foto: EFE

