La visita que el fin de semana hicieron el director del Museo Soumaya, Alfonso Miranda, y la gestora cultural, Miriam Kaiser, a la Rotonda de las Personas Ilustres para rendirle honores a David Alfaro Siqueiros en el marco de su aniversario luctuoso número 50, reveló indirectamente el abandono, suciedad y robo de varias tumbas al interior de dicho espacio. El saqueo y descuido de la Rotonda fue constatado por EL UNIVERSAL el domingo pasado, en un recorrido donde pudieron verse las deplorables condiciones de las tumbas de ciertas figuras centrales de la cultura y la historia mexicanas, algo que es muy notorio en casos como el de la escritora Rosario Castellanos y el compositor Julián Carrillo, cuyas letras fueron desprendidas y no han sido repuestas, y en la de Manuel M. Ponce, en la que la sombra de un cuadrado es el rastro de lo que fuera una placa metálica. Llama la atención que tras la denuncia pública de este abandono, EL UNIVERSAL también pudo constatar que personal del panteón ya realiza trabajos de limpieza.

Cuatro familiares de reconocidos artistas cuyos restos yacen en la Rotonda hablaron, en entrevista, sobre lo que representa el descuido de este espacio, otro eslabón en la cadena de polémicas y abandono de los últimos años. Tan solo vale la pena recordar que, en julio de 2018, se registró el saqueo y vandalización de varias tumbas (26 placas fueron robadas).

El analista político Gabriel Guerra Castellanos, hijo de Rosario Castellanos, contó que visita poco la Rotonda y, cuando va sale “triste, no por visitar a mi madre. Me da pena el nivel de descuido y ver cómo en general los panteones en México se han vuelto una mezcla rara, donde al final ninguna autoridad se hace responsable y tenemos que negociar casi que nos hagan el favor de cuidar las tumbas. Estoy seguro que más de un familiar aportaría, pero es algo imposible hoy en día porque no es un lugar al que libremente podamos acceder para arreglar, componer, limpiar y mover".

Algunas esculturas y monumentos presentan deterioro y faltantes de letras desde hace mucho tiempo

Para Vianey Larraga, expareja de Agustín Lara, “el principal problema fue la pandemia porque mi hijo, Agustín Lara hijo, cada año, el 6 de noviembre, ha hecho homenajes al maestro. Desde la pandemia, que son ya cuatro años, no hemos tenido oportunidad de entrar a hacer el homenaje. Sin embargo, hemos llevado flores y tratamos de tener siempre bonito su lugar. En un momento determinado, hace algunos años, quisieron llevarse el busto del maestro, no pudieron porque es muy pesado (...) Un día que llegamos, nos avisaron del percance en la tumba del maestro. Un periodista nos puso en contacto con Ciro Gómez Leyva; cuando volvimos, ya estaba Gobernación atendiendo el asunto, limpiaron todos los monumentos y los dejaron preciosos. Ahora que fuimos, tuvimos que entrar por otra parte diferente del panteón para llevar flores, tratamos que se mantenga bien, pero no hemos podido hacer los homenajes tras la pandemia”, explicó y puntualizó un problema general: “Están deterioradas casi todas las estatuas. En el caso de Agustín Lara aún queda familia, como nosotros, pero hay personajes que no la tienen. Hay que ponerlo en acción”.

En el caso del director de orquesta y pianista Rodrigo Sierra Moncayo, residente en Jalisco, hace tiempo alguien le mandó una foto de la tumba de su abuelo, José Pablo Moncayo, y pudo constatar que su estado no era tan malo: “Sería importante que se les diera un cuidado debido. Al final de cuentas todas esas tumbas representan no sólo el último lugar de descanso de ellos, sino un homenaje que podemos ver quienes estamos vivos. Es fundamental que, así como se guardan los edificios históricos, los lugares de último descanso de las personas que han ayudado a construir el país, se encuentren en un estado digno porque representan la forma en la que se les recuerda”.

Carlos Pellicer López, sobrino y albacea del poeta Carlos Pellicer, afirmó que “hace meses que no me doy una vuelta por la Rotonda. Cuando lo hice acababan de darle mantenimiento. Desde luego que es importante atender este espacio”, y recalcó que no duda que la Rotonda quede en buen estado como parte del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura.

Por segundo día consecutivo se pidió una respuesta sobre el estado de las tumbas al enlace de la Secretaría de Gobernación, que preside el Consejo Consultivo de la Rotonda, pero no hubo respuesta.

Foto: Especial