A través de cuatro ejes, que van de la gestación, las características físicas, el vuelo y la evolución, la muestra "Dinosaurios entre nosotros" explora el arco que vincula las aves modernas con los dinosaurios que habitaron la tierra hace millones de años; el rastro que dejaron, visible hasta nuestros días.

La muestra se presenta en Universum Museo de las Ciencias de la UNAM (Universum) y su primer montaje fue en el American Museum of Natural History en Nueva York en 2016, gracias al esfuerzo conjunto con el también estadounidense North Museum of Nature and Science, el Philip J. Currie Museum, de Canadá, y el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, España.

Lee también: En absoluto abandono, la tumba de Siqueiros a 50 años de su muerte

Su montaje en México coincide con la agenda de actividades del aniversario número 30 del Universum. Es una muestra dinámica, conformada por interactivos, ilustraciones y material audiovisual, entre el que se han incluido videos en Lengua de Señas Mexicana.

En México la muestra fue coordinada por el investigador y Doctor Akinobu Watanabe, del American Museum of Natural History.

Lee también: Locura por las roscas de reyes, aumento de precio en la Cineteca y León Larregui, en los memes de la semana

La entrada general al museo cuesta $90 pesos (adultos) y $80 (niños). El último fin de semana de este mes habrá también un taller para niños.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc