Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento del arqueólogo Olaf Jaime Riveron, quien se desempeñó desde 2018 como director de la de la Zona Arqueológica de El Tajín, Papantla, Veracruz y que durante su gestión promovió la optimización de sus espacios y servicios.

Olaf Jaime Riverón fue un destacado conocedor de las tradiciones líticas mesoamericanas y un académico notable, quien se especializó en el conocimiento de las culturas olmeca, maya, totonaca, tolteca y teotihuacana, entre otras.

Como entusiasta de la cultura totonaca, Olaf Jaime aprendió este idioma indígena y no solo llegó a dominarlo sino que, incluso, se dedicó a transmitirlo a nuevas generaciones de hablantes.

En el año 2000, se tituló como arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), con la tesis “Análisis de las investigaciones arqueológicas en torno a los olmecas: sus posiciones teóricas, metodologías y técnicas desde una perspectiva externalista de la historia de la ciencia”.

Tres años después, acreditó la maestría en Antropología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante la tesis “El hacha olmeca: biografía y paisaje”. Posteriormente, en 2016, se postuló para titularse como doctor en el Departamento de Antropología de la Universidad de Kentucky, Estados Unidos, con el trabajo titulado “People of stone: a study of the basalt ground stone industry at Tres Zapotes and its role in the evolution of olmec and epi-olmec political-economic systems”.

Sus estudios lo llevaron a especializarse en temas como el análisis de materiales cerámicos, líticos, paleoetnobotánicos y zooarqueológicos, así como en arqueometría y en estudios sobre la procedencia de las materias primas y las antiguas rutas de intercambio en Mesoamérica.

Durante su gestión en la Zona Arqueológica El Tajín, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, promovió la optimización de las instalaciones, del área de campamento y del museo de sitio.

Gestionó y firmó un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana, a fin de que alumnos de esta casa de estudios pudieran llevar a cabo estancias de prácticas profesionales en el sitio prehispánico.

En años recientes brindó cursos de capacitación a especialistas de la UNAM, de la Guardia Nacional y de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”, sede Papantla.

