Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Indagan a custodios y funcionarios por la fuga de Brother Wang

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos, relacionado con el Cártel de Sinaloa; Fiscalía abre investigación

Huracán Erin se degrada a categoría 3; zonas en alerta y trayectoria, ¿afectará a México?

Entre artistas y campos de golf... así es La Moraleja, opulenta zona donde aseguran vivirá Beatriz Gutiérrez en España

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Asmae El Moudir y la miniatura femielegiaca, por Jorge Ayala Blanco

El poeta y promotor cultural falleció ayer a los 51 años, mientras se encontraba de vacaciones en el puerto de Progreso, Yucatán.

Propietario de la "Hostería La Bota-Cultubar" y editor de Mantarraya Ediciones, Calera-Grobet fue reconocido como uno de los principales gestores culturales de la Ciudad de México.

Desde "La Bota" organizó presentaciones de libros y festivales que se convirtieron en punto de encuentro para escritores, artistas y lectores.

¿Quién fue Antonio Calera-Grobet?

Nacido en 1974, colaboró en diversos periódicos y revistas nacionales. Entre sus libros de poesía destaca "Sed Jaguar" (2018).

Otro de sus proyectos más entrañables fue "La Chula", una combi amarilla de los años setenta que funcionaba como foro itinerante para actividades culturales.

A lo largo de su trayectoria, trabajó con instituciones como el Museo de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y la Casa del Lago de la UNAM, dejando una huella profunda en la escena cultural del país.

