La Secretaria de Cultura informó está mañana a través de un boletín que la exposición "Relatos modernos. Obras emblemáticas" de la Colección Gelman Santander concluirá su periodo de exhibición el 19 de julio de 2026 en el Museo de Arte Moderno (MAM), luego de recibir más de 310 mil visitantes, cifra que la coloca entre las exposiciones más visitadas del recinto.

Tras este éxito, la colección iniciará una itinerancia internacional que comenzará en Faro Santander, en España, en septiembre de 2026. Algunas de estas obras se exhibirán en la Fundación Beyeler, en Basilea, Suiza, de enero a mayo de 2027, y posteriormente en el Museo Nacional de Noruega, de junio a noviembre del mismo año.

La colección regresará a México en 2028 para presentarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), uno de los principales recintos culturales del país. Con ello, las y los mexicanos volverán a tener acceso a este conjunto excepcional de obras, reafirmando el carácter temporal de su itinerancia internacional y el compromiso de acercar nuevamente esta colección al público nacional.

La presencia de la Colección Gelman Santander en el MARCO será posible gracias a la colaboración entre sus propietarios, la Fundación Banco Santander y el Estado mexicano. Al respecto, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló para el boletín:

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"Desde el inicio buscamos poner al centro a México y a su público. La respuesta de más de 310 mil visitantes confirma el enorme interés por esta colección. Ahora representará al arte mexicano en algunos de los museos más importantes del mundo y, al concluir su primera etapa de la itinerancia internacional, regresará a México para presentarse en el Museo MARCO de Monterrey, donde seguirá siendo disfrutada por las y los mexicanos."

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El INBAL fungirá como instancia exportadora y realizará las gestiones necesarias para la salida temporal de las obras, de conformidad con la Ley Aduanera. Como institución del Estado mexicano, garantizará que el proceso se lleve a cabo con estricto apego a la legislación vigente y contribuirá a asegurar el retorno de la colección a México en 2028, una vez concluido su recorrido internacional.

La Colección Gelman fue heredada legalmente a Robert Littman, quien fungió como albacea testamentario. Las resoluciones judiciales definitivas confirmaron la legalidad de la transmisión patrimonial y la propiedad de la colección conforme al Código Civil.

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Treinta obras cuentan con declaratoria de Monumento Artístico. Esta declaratoria reconoce su valor excepcional y establece mecanismos de protección y supervisión por parte del INBAL; no modifica la propiedad de las obras ni las convierte en patrimonio de la nación.

Conforme al marco normativo en México, la exportación definitiva de Monumentos Artísticos está prohibida.

Por ello, la salida internacional de las obras únicamente puede realizarse mediante permisos de exportación temporal. En consecuencia, la itinerancia internacional de la Colección Gelman Santander tiene carácter temporal y su regreso a México está previsto para 2028, cuando será presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

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