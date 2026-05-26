La Pirámide de la Serpiente Emplumada se desmorona debido al paso del tiempo, mientras la Secretaría de Cultura concentra su atención, en el marco de la Copa Mundial de Futbol, en los tres museos de Teotihuacán. Se estima que la destrucción de la Pirámide de la Serpiente Emplumada podría verse gravemente afectada en el futuro, pese a que hace cuatro años una comisión de expertos determinó que se le debía colocar una techumbre. El despacho Dos Puntos Arquitectura fue el que quedó asignado para llevar a cabo los trabajos, en los cuales el Patronato del INAH conseguiría 50 millones de pesos, pero este proyecto no quedó concretado.

Al ser cuestionada por la prensa sobre las causas a las que se debe que, en medio de los anuncios de la ola mundialista, el Templo de Quetzalcóatl no esté considerado, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, contestó: “Queremos hacer también un recorrido por Teotihuacán para que vean también todos los tres museos, uno que hace 20 años no abría, que era principalmente una bodega (...) Ese y los otros dos museos también quedaron como nuevos. Entonces, nos parecía muy importante poder dar toda esa atención y seguir trabajando. Como saben, la restauración y la preservación del patrimonio es una tarea constante. No se agota en una etapa ni dos ni tres. Es la vocación del INAH, la vocación del INBAL, y va a seguir siendo parte de lo que hagamos”, dijo la funcionaria en la presentación de la oferta mundialista.

Antonio Huitrón Santoyo, coordinador nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó que en Teotihuacán se han invertido más de 37 millones de pesos en la rehabilitación integral de accesos, museos de sitio y señalética: “Tenemos un nuevo museo, el de la Grandeza Teotihuacana, que en breve también será noticia y vamos a ir. Estamos muy entusiasmados por ello, ha quedado fantástico”.

Lee también Expone el Munal al México del siglo XX

Huitrón también dio a conocer que en el Museo Nacional de Antropología se destinaron más de 40 millones de pesos para la renovación de red eléctrica, iluminación y mantenimiento mayor de las salas emblemáticas (Mexica, Tolteca): “Y en el Templo Mayor también invertimos, destinamos más de 7 millones de pesos para la atención de la infraestructura de visita, sus andadores, su señalización, pero también la intervención directa en sectores arqueológicos. También para garantizar una experiencia segura se han ampliado más de 218 elementos de la Guardia Nacional”. Explicó que el personal de custodia siguen siendo 49 elementos, “que es el personal del INAH, éste no se ha incrementado”. Y que la ampliación de fuerzas de seguridad es para el día a día y no sólo por el Mundial.

Curiel informó que la inversión para rehabilitación de espacios y servicios es cercana a los 400 millones de pesos, en mejora de la infraestructura de 46 zonas arqueológicas, 15 museos y la intervención de 12 juegos de pelota.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.