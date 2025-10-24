Los Mumin, los personajes infantiles que la artista finlandesa Tove Jansson creó, cumplen 80 años.

Para celebrar, la embajada de Finlandia organiza una tarde de actividades en torno a estas criaturas para celebrar este sábado 25 de octubre.

La fiesta inicia a las 15 horas con una actividad para colorear. A los 15 minutos, se proyectará el cortometraje “El pequeño trol Mumin, Mymla y la pequeña My”.

A las 15:45 horas habrá una lectura en voz alta, seguida de la proyección del cortometraje “¿Quién animará a Chico?”, a las 16:15 horas.

Finalmente, a las 16:30 horas se realizará una rifa de productos Mumin.

¿Dónde?

Las actividades se llevarán a cabo en la librería Mauricio Achar, de Gandhi, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo 121.

