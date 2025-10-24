Más Información

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Localizan a bebé que fue robada de hospital de Durango, informa gobernador Esteban Villegas

SAT incluye a 141 contribuyentes, algunos relacionados con huachicol fiscal, en lista negra de factureras

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Canciller De la Fuente reitera que ONU necesita una reforma urgente; Palestina merece ser reconocido, sostiene

Los Mumin, los personajes infantiles que la artista finlandesa Tove Jansson creó, cumplen 80 años.

Para celebrar, la embajada de Finlandia organiza una tarde de actividades en torno a estas criaturas para celebrar este sábado 25 de octubre.

La fiesta inicia a las 15 horas con una actividad para colorear. A los 15 minutos, se proyectará el cortometraje “El pequeño trol Mumin, Mymla y la pequeña My”.

A las 15:45 horas habrá una lectura en voz alta, seguida de la proyección del cortometraje “¿Quién animará a Chico?”, a las 16:15 horas.

Finalmente, a las 16:30 horas se realizará una rifa de productos Mumin.

¿Dónde?

Las actividades se llevarán a cabo en la librería Mauricio Achar, de Gandhi, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo 121.

