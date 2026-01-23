Más Información
En el ciclo escolar 2026-2027, la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), unidad León, de la UNAM sumará a su oferta académica las licenciaturas: en Comunicación y en Relaciones Internacionales; la ENES, Juriquilla: en Ingeniería en Computación y en Psicología; la ENES Morelia: en Administración y Derecho; y la ENES Mérida: en Ingeniería en Computación y en Biología.
Científicos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, encabezados por su director, César Villalobos Acosta, descubrieron en el desierto de Sonora una piedra que contiene “el movimiento del universo” y que por su ubicación, posición, grabado y forma geométrica podría ser un calendario de horizonte de la cultura Trincheras que registra la trayectoria del Sol en su ciclo anual. El rango de ocupación de esta cultura va del año 200 hasta el 1450 de nuestra era. “El lugar es uno de los más enigmáticos del mundo por la gran cantidad de sitios de arte rupestre que posee”, dijo Villalobos Acosta..
Laurent Loinard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, campus Morelia, de la UNAM, fue nombrado director del Proyecto del consorcio del Telescopio del Horizonte de Eventos por los directores o representantes de las 13 instituciones participantes en éste. El nombramiento es por nueve meses porque el director anterior renunció y Loinard cubrirá lo que resta de ese periodo.
