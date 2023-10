El reportero israelí Amir Shuan buscó a Andrés Roemer en las calles de Tel Aviv y lo encontró. No sólo le preguntó acerca de las más de 60 denuncias en su contra por acoso y agresión sexual, también consiguió que la policía lo mantuviera detenido por un par de horas y le propuso someterse al polígrafo para probar su inocencia. El escritor y comunicador aceptó, pero luego se negó pues una de las condiciones era responder preguntas como ¿alguna vez tuviste sexo con una mujer en contra de su voluntad?, ¿has tocado a alguien sin su consentimiento?, cuenta el periodista de Canal 13 —uno de los más importantes de ese país—.

Shuan explica a EL UNIVERSAL que las denuncias contra Roemer han resonado hasta Israel, en donde por varias semanas, antes del reciente conflicto con Palestina, estuvo en los titulares de noticias.

Periodista que encontró a Andrés Roemer narra cómo fue detenido en Israel

Además, el 21 de mayo, la fiscal Ernestina Godoy Ramos anunció una segunda orden de aprehensión por el delito de violación y aseguró que la Fiscalía trabaja en coordinación con la Interpol para lograr que Israel extradite a Roemer, pese a que no hay acuerdos de cooperación entre ambos países, pero México se apega al principio de “reciprocidad internacional”. También lee: ¿Cuál es la relación de Andrés Roemer con Israel?

Sin embargo, Roemer se pasea por Israel, afirma el reportero, quien ha hablado con autoridades locales para saber qué sucederá con la calle que lleva el nombre del mexicano en la ciudad de Ramat Gan. Esta es la historia del encuentro entre el escritor y Amir Shuan.

¿Cómo te enteras del caso de Andrés Roemer en Israel?

Periodista que encontró a Andrés Roemer narra cómo fue detenido en Israel

Nosotros hablamos con ella y nos contó esa historia, nos enseñó los mensajes de texto y ahí se lee que la invitó a su casa en la calle Geula en Tel Aviv. Fui a ese lugar, mostré la foto de Andrés al cantinero del bar local, pero no lo conocía; mostré la foto en el súper, pero tampoco lo conocían, y de repente Andrés pasó enfrente de mí, así que lo llamé, le dije que venía del Canal 13 y empezó a correr. Iba con un hombre joven, con cabello largo, quizá un amigo o familiar. Corrí detrás de él, el hombre joven trató de detenerme, pero lo enfrenté, le dije que estábamos en una vía pública, le pedí que se fuera y se fue y dejó sólo a Roemer. También lee: Andrés Roemer reaparece en Israel; no escapo de México, dice

Andrés trató de esconderse en una tienda, pero lo alcancé y le dije que quería hacerle unas pregunta, como por qué usa su judaísmo para quedarse en Israel y escapar de México; porque cualquier judío puede venir a Israel y hacer Aliá, que significa que puedes venir y quedarte en Israel porque eres judío. Me contestó vagamente y luego trató de esconderse en un bar. Ahí dentro ya no podía hacerle preguntas, le dije que era su última parada porque iba a llamar a la policía. Y lo hice, les avisé que ahí había una persona buscada en México. Los policías fueron al bar, Roemer trató de esconder su teléfono, no sé qué habría en él, pero los policías le pidieron que lo enseñara y él lo bloqueó y eso los molestó mucho, así que lo llevaron a la estación, pero después de un par de horas lo liberaron porque él argumentó que era un diplomático mexicano y que no había hecho nada en Israel; aquí no hay acuerdos con México sobre expulsar gente de aquí, así que lo dejaron libre.

Además del encuentro con esta turista mexicana, ¿hay denuncias de mujeres en Israel contra Roemer?

No, aún no y espero que se mantenga así porque publicamos su foto por doquier una semana después del caso de la turista mexicana. Así que creo que Roemer no probará su suerte en Israel. También lee: Esposa e hija de Andrés Roemer responden en redes a denunciante de violación

¿El caso es conocido allá?

Periodista que encontró a Andrés Roemer narra cómo fue detenido en Israel

El grupo feminista Kulan anunció una protesta para cambiar el nombre de la calle de Ramat Gan. ¿Se hizo antes del conflicto con Palestina?

No. Se espera que la realicen esta semana. Hay otros cuatro o cinco grupos feministas que han declarado su postura contra Roemer. Con respecto al nombre de la calle, hemos estado en contacto de forma intensiva con el alcalde de Ramat Gan. Le preguntamos si iba cambiar el nombre, pero es amigo de Roemer y dijo que no cree en las acusaciones, que considera que quizá se trata de rumores. Le cuestioné que era la palabra de él contra la de 62 mujeres que lo han denunciado. Así que el alcalde me dijo: “Ok, mandémoslo a una prueba de polígrafo”. Y aceptamos. También lee: Giran segunda orden de aprehensión contra Andrés Roemer; FGJ-CDMX busca extraditarlo de Israel

Roemer también aceptó la prueba de polígrafo, pero quería que una institución de su elección se la hiciera, no aceptamos, nosotros pedimos que la hiciera una institución objetiva, no una que él conociera o quisiera. Como no aceptamos sus términos ya no la quiere hacer y ha estado huyendo del tema. Nosotros le mandamos a Roemer las preguntas que se le harían en el polígrafo. Eran más o menos así: “¿Alguna vez tuviste sexo con una mujer en contra de su voluntad?”, “¿has tocado a alguien sin su consentimiento?”. Las rechazó y pidió que se le preguntara sobre eventos específicos, como el de Itzel Schnaas, también pidió que se le preguntara sobre otro testimonio. Te explico por qué quería eso: hay dos tipos de prueba de polígrafo, una en la que se hacen preguntas durante la prueba y otra donde se hace primero el cuestionario y después en la prueba se pregunta si fue cierto o no lo que dijo antes. Así que lo que él quiere es el segundo tipo de prueba, que se le pregunte antes, pero nosotros no queremos que sea así.

Periodista que encontró a Andrés Roemer narra cómo fue detenido en Israel

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc