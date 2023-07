El escritor checo, Milan Kundera, falleció por una enfermedad que no fue revelada públicamente, pero padecía desde hace tiempo. Si bien, Kundera se quejó constantemente de que su obra había sido mal traducida a otros idiomas, esto no evitó que libros como "La broma", "La insoportablemente levedad del ser" y "El arte de la novela" fueran aplaudidos y le dieran reconocimiento internacional.

Tras su deceso, quedan novelas y ensayos en los que abordó la alienación que provoca el exilio y los sistemas totalitarios; el tiempo como un problema espiritual o psicológico, sino estético; los dramas de las relaciones de pareja; la identidad y ciertas cuestiones filosóficas muy discutidas, como el Eterno Retorno y el Ser, atravesadas por su propia óptica.

"La insoportable levedad del ser" se publicó en 1984. Foto: Especial

Estas citas sirven como ejemplo del pensamiento de uno de los escritores más reconocidos desde la segunda mitad del siglo XX:

«Si la cultura europea me parece hoy amenazada, si está amenazada tanto desde el exterior como desde el interior en lo que tiene de más precioso, su respeto por el individuo, respeto por su pensamiento original y por su derecho a una vida privada inviolable, me parece entonces que esta esencia preciosa del espíritu europeo está depositada como en un cofre de plata en la historia de la novela, en la sabiduría de la novela.

Lee también: Muere Milan Kundera, autor de "La insoportable levedad del ser"

«Un libro prohibido en tu país significa infinitamente más que los millones de palabras que vomitan nuestras universidades.»

«La condena del totalitarismo no merece una novela.»

«La novela, en tanto que modelo de ese mundo, fundamentado en la relatividad y ambigüedad de las cosas humanas, es incompatible con el universo totalitario.»

«Una novela no es una confesión del autor, sino una investigación sobre lo que es la vida humana dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo..»

«Los espíritus líricos a quienes les gusta predicar la abolición del secreto y la transparencia de la vida privada no se dan cuenta del proceso que impulsa. El punto de partida del totalitarismo se asemeja al de El proceso : vendrán a sorprenderos en vuestra cama. Vendrán como les gustaba hacerlo a vuestro padre y a vuestra madre.»

«Las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan las posibilidades del ser humano, son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre.»

Lee también: "Enfermedad prolongada" acabó con la vida de Milan Kundera

«La sonrisa beatífica con la que se pronuncian necrologías de la novela me parece frívola. Frívola, porque ya he visto y vivido la muerte de la novela, su muerte violenta (mediante prohibiciones, la censura, la presión ideológica), en el mundo en que he pasado gran parte de mi vida y al que acostumbramos llamar totalitario. Entonces, quedó de manifiesto con toda claridad que la novela era perecedera; tan perecedera como el Occidente de la Edad Moderna.»

Lee también: El escritor Haruki Murakami es galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras