Dos clásicos recurrentes pudieron verse cómo los protagonistas en los memes de la semana: el nuevo lanzamiento de Apple y la séptima noche de nominaciones de la tercera temporada de "La Casa de Los Famosos México".

El lanzamiento del iPhone 17

Como cada año, Apple presentó sus lanzamientos en la línea de productos iPhone. Humor y sarcasmo son una buena forma de describir el recibimiento que los usuarios le dieron al iPhone 17. Al menos, eso salió a relucir en los memes compartidos en X porque las opiniones fueron diversas. Se habló, por ejemplo, de la similitud entre un modelo y otro, y demás características de estos teléfonos.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Nominaciones en "La Casa de Los Famosos"

El 10 de septiembre fue la séptima noche de nominaciones de la tercera temporada de uno de los programas con más audiencia que hay en México. Entre que hubo nuevas medidas para cambiar el rumbo de las votaciones (huevitos con sorpresa) y que muchos participantes quedaron en riesgo de ser eliminados (sólo quedaron a salvo Guana y Mar Contreras), los memes hicieron de las suyas muy pronto. Veamos qué sorpresas nos deparan el día de hoy.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Con información de Ximena Mazariegos y Nara Muñoz

