Mara de Anda y Mara Romeo Kahlo, sobrina bisnieta y sobrina nieta de Frida Kahlo, se pronuncian por primera vez sobre las polémicas que han rodeado el legado de Frida Kahlo en los últimos años. Ante el traslado de las colecciones del Museo Dolores Olmedo de La Noria, Xochimilco, a su nueva sede en Parque Aztlán, Chapultepec, las familiares expresaron su deseo de que las obras permanezca donde lo estableció la mecenas Dolores Olmedo.

“Eso nos gustaría que se quedara en Xochimilco porque claramente ahí es donde la señora Dolores dijo que se quedara, porque además esa fue su casa, es un museo súper bonito y creo que La Noria merece no ser cerrada. Yo creo que las cosas van en su lugar”, declara Mara de Anda.

Sobre la denuncia que hizo Hilda Trujillo en abril pasado de la desaparición de obras de Frida Kahlo y páginas del diario de la pintora que están resguardados en la Casa Azul, las familiares prefieren dejar que las autoridades traten ese tema: “Siempre hay preocupación, porque dices ‘¿será o no será?’, pero nosotros no podemos tener una postura porque no conocemos los hechos. Más bien hay que dejárselo a las autoridades correspondientes para que investiguen sobre el caso”.

