La Asociación Civil Niebla y Tiempo denunció que la declaratoria de Zona de Monumentos Arqueológicos de Huapalcalco (Tulancingo, Hidalgo), publicada en el DOF desde 2023, contiene irregularidades, la mayor de ellas es que se agregaron al polígono de protección 9 héctareas en posesión de un particular, lo que llevó al titular de las tierras a levantar un juicio de amparo contra la declaratoria, el cual fue resuelto a su favor por un juez el 30 de junio.

Otra irregularidad es que la protección de esta zona fue promovida desde hace siete años por miembros de la sociedad civil, lo que el INAH desconoció en la declaratoria.

Alejandro Aldana, representante de Niebla y Tiempo, dijo a este diario que desde hace dos años le advirtieron al INAH de estas irregularidades, pero nunca hubo respuesta de las autoridades.

Denunció que a pesar de existir un documento que obliga a los gobiernos a proteger a Huapalcalco, la zona se encuentra sin seguridad y sin mantenimiento, porque el Instituto no ha publicado el plan de manejo del sitio.

El INAH lanzó ayer un comunicado donde puntualizó que la sentencia del juez es por meras cuestiones administrativas, no patrimoniales, por lo que interpondrá un recurso de revisión ante tribunales. Señaló que la seguridad está garantizada en Huapalcalco.