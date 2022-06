De madres y padres autoritarios, relatos de 10 historias

Cada una de las 10 historias contadas por escritores como Ricardo Garibay, Ana Clavel, Luis Jorge Boone, César Silva Márquez, Magela Baudoin, Carlos Velázquez, Liliana Blum, Karen Chacek, Juan Carlos Coronel Rivera y Javier Elizondo alrededor del autoritarismo de padres y madres son cajas chinas que al abrirse detonan emociones que van de las oscuridades a la luminosidad.

Bibiana Camacho, compiladora de El origen de todos los males. Madres y padres autoritarios (Ediciones Cal y arena, 2022), asegura que este tema de la paternidad y la maternidad como figuras autoritarias es un barco que se puede ir por aguas tumultuosas y difíciles de sortear, y aunque estos 10 autores parten quizás de su propia experiencia, todas las historias son literatura pura.

“Sabemos que este es un tema que a veces se puede platicar puertas adentro, pero otras a veces no te atreves a abrir, a sacar; estas son interpretaciones, son laberintos, son cajas chinas; nada está completamente dicho, pero todo está dicho, hay que apelar a la sensibilidad del escritor y los lectores para entrar al tema”, afirma la también escritora, quien reconoce que quizás no queremos ni saber cómo son las figuras maternas y paternas de cada uno de nosotros, “quizás preferimos esconderlo en los pantanos de la memoria”.

Su interés al entrar a este tema, que concibe polémico, fue reunir a escritores a quienes ella admira, pero que también fueran de distintas latitudes, distintas generaciones, distintos modos de verlo y de tratarlo. Hay quien lo trata de manera muy directa y hay quien es muy alegórico, hay cuentos de hadas, hay padres salvajes, hay madres crueles y hay figuras autoritarias pero no dejan de ser frágiles.

“La idea no era poner a los padres y a las madres como tiranos, muchos de los personajes que están aquí son casi víctimas, tienen miedo también, y es que el miedo es un gran detonante de estas actitudes autoritarias. Estas historias están desde el origen de los tiempos, no nos podemos sustraer de eso, pero tampoco podemos guardar silencio como si eso no existiera porque es parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento como seres que amamos y que sentimos”.

Dice Bibiana Camacho que el lazo entre padres e hijos es indisoluble, que la relación ideal es de amor, comprensión y tolerancia; y que aunque algunas relaciones se tejen en armonía y sin graves contratiempos, muchas otras son conflictivas y dolorosas, a veces por la incapacidad para comunicarse, por la negación a aceptar errores, por los demonios de unos y otros, por la brecha generacional, por el abismo que se ahonda en cuanto más pasa el tiempo.

“A mí me gustan un montón los temas polémicos, los matices, me gusta explorarlos porque no creo que todo sea blanco o negro. Y sé que se ha escrito mucho sobre la paternidad y la maternidad, pero nunca dejará de ser un tema incómodo, de muchos matices. Y me interesaba mucho justo poder dialogar con esos escritores que yo admiro mucho y que ellos pudieran aportar experiencias a partir de este que ha sido siempre un tema tabú desde el origen de los tiempos porque es como hablar, indagar, explorar de dónde venimos y eso a veces puede ser muy doloroso; y no deja de ser un reflejo de nosotros mismos”.

Agrega Camacho que la idea no es poner a los padres y madre en un pedestal, pero tampoco ponerlos como los villanos de la historia, “al rascarle a nuestra genealogía nos damos cuenta que reproducimos los mismos ciclos del autoritarismo.