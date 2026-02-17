La poeta Elsa Cross y la periodista cultural Verónica Romero Soto, junto con la Universidad Autónoma de Baja California —reconocida como la mejor universidad pública del noroeste de México—, serán las invitadas principales de la 14 Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY).

El encuentro se realizará del 14 al 22 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Siglo XXI. Tendrá como eje “Penínsulas Lectoras” y se consolida como uno de los encuentros literarios y académicos más relevantes del sureste mexicano.

Este martes, en la Casa Yucatán en la Ciudad de México, Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán y organizadora de la FILEY, encabezó la presentación del programa literario.

La feria contará con cerca de 700 actividades a lo largo de nueve días, con la participación de más de mil 694 artistas. El programa incluye 33 exposiciones —18 de ellas en el recinto ferial—, además de coloquios, encuentros académicos, homenajes, premios, artes visuales, jornadas cinematográficas y un programa infantil con más de 260 actividades.

El rector celebró la entrega del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2026 a Cross, así como el Premio de Periodismo Cultural a Verónica Romero Soto. También destacó la realización del XI Encuentro de Periodismo Cultural, que contará con una sesión especial dedicada al fotoperiodismo.

María Teresa Mézquita Méndez, directora general de la FILEY, señaló que la UABC ofrecerá un programa que incluye presentaciones de libros sobre migración y frontera, así como propuestas de arte y música desde la mirada de autores bajacalifornianos.

Indicó que la producción literaria y cultural de la UABC estará disponible en un stand de 60 metros cuadrados durante los nueve días de la feria. Además, se presentarán muestras de baile norteño y baile calabaceado, así como un espacio dedicado a narrativas sonoras a cargo de UABC Radio, su emisora universitaria, cultural y de divulgación científica.

Mézquita Méndez añadió que el programa general de la FILEY contará con autoras y autores de renombre internacional, nacional y local, además de talleres de promoción lectora, actividades académicas y una amplia oferta en artes visuales, cinematográficas y escénicas.

Entre los participantes destacan Laura Restrepo, Liliana Blum, Leslie Jamison, Alberto Chimal, María Baranda, Mónica Rojas, Aura García-Junco, Gabriela Damián Miravete, Elisa Díaz Castelo, Daniel Saldaña, Andrés Cota y Juan Villoro, además de una amplia presencia de autoras y autores yucatecos.

El programa artístico y escénico contempla 43 eventos de teatro, danza, música y espectáculos inclusivos, con el objetivo de impulsar la lectura, la creación literaria, la reflexión universitaria y la vinculación cultural.

La FILEY contará con una oferta editorial integrada por 147 expositores, cerca de 500 sellos editoriales y más de 10 mil títulos disponibles para el público lector.

Finalmente, el director de Casa Yucatán en la Ciudad de México, Raúl Esquivel Díaz, aseguró que la FILEY cuenta con el respaldo del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, a quien describió como un gran lector.