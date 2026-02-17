Más Información
Luis Antonio García fue nombrado como el nuevo director del Centro Cultural Helénico, anunció hoy la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.
La funcionaria destacó la trayectoria de más de 10 años en el teatro , donde se ha desempeñado como director, investigador y gestor cultural.
"Ha contribuido al fortalecimiento de la oferta teatral y al impulso de propuestas que dialogan con la tecnología, el pensamiento crítico y la dimensión social de la escena", escribió la secretaria en X, quien considera que con este nombramiento se consolidará la proyección del teatro en México.
