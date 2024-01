Una recapitulación de medio siglo de música colombiana será interpretada mañana al mediodía en El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro) por el Cuarteto Q-Arte, uno de los más emblemáticos de América Latina, en el concierto Colombia: un retrato, que coordina la compositora Gabriela Ortiz, ganadora del Premio Nacional de Artes y Literatura en 2016, miembro de El Colegio Nacional desde 2022 y ?medalla Bellas Artes, otorgada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en ese mismo año.

El Cuarteto Q-Arte, afirma Ortiz, “ha generado repertorios para esta dotación, no sólo de compositores colombianos, sino de compositores, en general, de América Latina; también ha formado otros cuartetos porque para ellos son importantes los nuevos músicos. Hemos colaborado en diversos proyectos: una vez me invitaron a Colombia, estuvimos trabajando con compositores jóvenes, de los que fui tutora. Q-Arte ha interpretado mi música para cuarteto de cuerdas y, de una manera magistral, Altar de muertos, pieza demandante que escribí hace muchos años para Kronos Quartet; Q-Arte ha hecho montajes de este cuarteto y lo havuelto parte de su repertorio”.

Estos músicos extraordinarios, continúa, vienen a México a trabajar con el Cuarteto José White, “que radica en Aguascalientes y es fantástico. Aprovechamos esta oportunidad, su visita al país, para que al final de la gira puedan presentarse en El Colegio Nacional”.

El programa está conformado por Cuarteto para instrumento de cuerdas, de Luis Carlos Figueroa; Cuarteto No 6, de Blas Emilio Atehortúa; Cuarteto de cuerdas No 3: Cantos de amargura y resiliencia, de Ludsen Martinus; Microsurco de Liebre For String quartet and dubplate, de Mario Galeano e Imágenes: Popurrí colombiano, de Jona Camacho, entre otros compositores de distintas generaciones.

La entrada al concierto en El Colegio Nacional será gratuita y no se requiere registro previo.

Nuevos descubrimientos

Sobre su actual trabajo creativo, Ortiz adelanta que está haciendo un concierto para violoncello y orquesta: “Estoy abordando un mundo distinto; es algo nuevo, una exploración de cosas novedosas que no dan continuidad a mis proyectos anteriores”.

Uno de los ejes del concierto, precisa, es el tema de los cenotes a lo largo de la península de Quintana Roo y Yucatán: “Me estoy enfocando, sobre todo, en el ecosistema de ríos subterráneos y el impacto climático que, por desgracia, se padece allí; particularmente está la construcción del Tren Maya, en la que hay un tramo que ha sido durísimo para que las especies sobrevivan y que el sistema de ríos subterráneos subsista de manera saludable. Es grave porque es un suministro de agua fundamental para estos estados. También lo estoy relacionando con la cultura maya. El punto de origen de este concierto es lo que representaban esos cenotes para los mayas. El proceso puede llevarme por diversos caminos; aún es prematuro decir que así lo voy a redondear, abunda.

Respecto a sus procesos, Ortiz explica que tiene más comisiones, pero las desarrolla una por una. “Ahora estoy enfocada exclusivamente en terminar el concierto”. La pieza se estrenará, cuenta, quizá en septiembre con la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil). “La temporada de otoño todavía no está anunciada con la Filarmónica. El estreno sería en Los Ángeles y después se iría a Nueva York”.