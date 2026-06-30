El Conservatorio Nacional de Música (CNM) conmemorará mañana el 160 aniversario del inicio de su labor académica, y como parte de esta celebración, a las 17 horas, se ofrecerá un concierto en el Auditorio Silvestre Revueltas, con la participación de la Orquesta de Clarinetes del CNM, dirigida por el maestro Alejandro Moreno; el Coro del CNM, bajo la dirección del maestro David Arontes, y la Orquesta Sinfónica del CNM, dirigida por la maestra Gabriela Díaz Alatriste.

La fecha invita a reconocer la trayectoria, las aportaciones y la vigencia de una de las instituciones fundamentales para la vida musical de México. La institución abrió sus puertas el 1 de julio de 1866 como una iniciativa impulsada por la Sociedad Filarmónica Mexicana. Desde entonces se ha consolidado como una de las instituciones de educación musical más importantes del país y un referente en la formación de generaciones de intérpretes, compositores, docentes e investigadores.

Por ahí han transitado figuras como Guadalupe Olmedo, Aurora Serratos, María Teresa Rodríguez, Irma González, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Blas Galindo, José Pablo Moncayo, Mario Lavista, Arturo Márquez, Eduardo Mata, Fernando Lozano, Manuel Enríquez, Francisco Araiza, Fernando de la Mora y Horacio Franco, que han contribuido al desarrollo de la música mexicana.

A lo largo de su historia, la institución también ha desempeñado un papel relevante en la ampliación de las oportunidades educativas. Entre sus hitos destaca haber sido la primera escuela del país en otorgar títulos profesionales a mujeres, hecho que marcó un precedente para su acceso a la educación profesional en México.

“Este aniversario representa una oportunidad para reconocer el peso de la tradición y la historia de la institución, pero también para dialogar con un presente artístico en constante transformación. Son 160 años en los que el Conservatorio ha contribuido de manera significativa al desarrollo musical del país y continúa respondiendo a los desafíos de cada época”, señaló Gladys Zamora Pineda, directora del Conservatorio.

Hoy, la formación que ofrece el Conservatorio va más allá de la preparación de intérpretes para los escenarios de concierto. Sus programas impulsan la investigación, la docencia, la composición y el trabajo interdisciplinario, en diálogo con los cambios tecnológicos, las nuevas formas de creación y desafíos de la música.

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