La editorial Sexto Piso reeditó en 2024 la obra Los ingrávidos, de Valeria Luiselli, un relato experimental, fragmentario y metaliterario, o bien, “una novela horizontal, contada verticalmente. Una novela que se tiene que escribir desde afuera para leerse desde adentro”, en la cual se narran las historias paralelas de una mujer escritora, madre de dos hijos, situada en el tiempo presente de la enunciación, y la vida del poeta Gilberto Owen, quien es convocado por la memoria —o por el ejercicio de la escritura— para exponer en primera persona los hechos de su estancia en la ciudad de Nueva York entre los años 1928 y 1930.

En este escenario de ambigüedades, la trama no obedece a un planteamiento lineal ni causal. Desde las primeras páginas, el lector se sumerge en una ficción novelesca donde el conflicto principal se sitúa entre la realidad, la ficción y el mundo cotidiano; ámbitos que se reconfiguran mediante la fabulación del tiempo y los espacios, así como por la irrupción de las figuras fantasmales de Gilberto Owen, Ezra Pound, Federico García Lorca y otros entes bohemios de la época de la Gran Depresión.

En Los ingrávidos comparecen dos voces narrativas en primera persona que se alternan y complementan a lo largo de la novela; el punto de vista es interno y subjetivo, y los planos temporales del presente y del pasado se superponen según las acciones realizadas por los protagonistas. La mujer escritora se sitúa en la Ciudad de México, mientras que Owen se ubica en la Urbe de Hierro, en los últimos días de su vida.

El dislocamiento del tiempo y el espacio, así como la fragmentación del discurso, rompen la linealidad de la historia y dan paso a la presencia de múltiples voces, a la hibridación genérica y a la participación activa del lector, quien debe reconstruir el sentido de las historias. Este procedimiento narrativo tiene antecedentes ilustres en las poéticas de vanguardia y, de manera especial, en obras como Ulises, de James Joyce; Rayuela, de Julio Cortázar; La feria, de Juan José Arreola, y Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que sin duda han influido en la obra de Valeria Luiselli.

La tematización del acto de escribir es también un recurso propio de la vanguardia que se encuentra ampliamente desarrollado en Los ingrávidos. La metaliteratura, emparentada con la intertextualidad, refleja la conciencia de la autora sobre el texto que escribe; por ello, en sus páginas se observan constantes reflexiones sobre los tópicos literarios, la ficción y el acto narrativo, las figuras del autor y del lector, así como la función de la crítica y de la traducción literaria.

En algunas obras clásicas, el juego entre los límites difusos de la realidad y la ficción suele sumir en la locura a personajes y espectadores, como se observa en El Quijote, de Cervantes, y también en Hamlet, de Shakespeare. Otros ejemplos dignos de mención se encuentran en la novela Niebla, de Unamuno; en Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, o en diversos cuentos de Borges.

En síntesis, la novela genera la sensación de que los personajes permanecen en el limbo, incapaces de fijarse en un solo tiempo y espacio; por ello, la identidad propia tiende a relativizarse debido a la ausencia de un eje vector que otorgue una existencia cabal, tal como sucede en la poética de Owen, donde el desarraigo, la fragmentación del yo y la conciencia de la escritura ficcionalizan al propio autor. Esta es la metáfora de Los ingrávidos.