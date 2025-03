May Ayim: una tradición poética afro invisibilizada en Alemania Activismo, poesía y contrahistoria: May Ayim rompió el silencio sobre la diáspora afroalemana con su poesía y ensayos. Su obra no solo denunció el racismo, sino que también reescribió la historia alemana desde una perspectiva negra

Audre Lorde y May Ayim en un mercado en Winterfeldplatz./ Wiki Commons, Dagmar Schultz